Susjeda prijavila djecu policiji: Smetalo joj je što vježbaju za humanitarni koncert

Klavir, violončelo, violina. U Sloveniji, u obitelji Kunaver, troje djece vježbalo je svoje glazbene instrumente usred dana u prosincu 2023. "U dobrotvorne svrhe. Željeli su imati koncert u vrtiću za djecu, željeli su zahvaliti Udruzi prijatelja mladeži što im je dala stipendiju", objasnila je majka.

Ali polovica dječjih planova propala je kada ih je susjeda prijavila policiji zbog sviranja instrumenata, piše 24ur.

"Policija je glasno kucala i lupala na vrata, u osnovi nas prestrašivši. Nijedno od djece tada nije vježbalo, muž je čitao priču i djeca su se jako uplašila", dodala je majka.

Otac djece kažnjen je sa 104 eura. Dragica Kunaver rekla je policiji da će djeca, koja žive od glazbe i osvajaju zlatne medalje na državnim natjecanjima, nastaviti vježbati, ali policajci su je upozorili da će se vratiti kada se jave.

"Rekao sam, dobro, moj sin će danas opet vježbati violinu. I doista, policajac me nazvao i rekao da je gospođa podnijela još jednu prijavu i da ponovno dođe i ponovno nas kazni", rekao je Kunaver.

Jedna obitelj odselila iz stana

Prema riječima Brede Krašne, glavne tajnice slovenske Udruge prijatelja mladeži, slični slučajevi su nažalost u porastu. "Do sada imamo pet obitelji, od kojih se jedna nažalost preselila iz stambene zgrade u kuću", rekla je te pojasnika da sve počinje policijskim upozorenjem i eskalira do kazni koje, kaže, iznose oko 300 eura.

U obitelji Kunaver djeca su stoga vježbala s drugim susjedima ili u sportskom klubu. "Sin je jako tužan otišao u podrum vježbati, u drvarnicu, gdje je jedva pronašao kutak gdje bi mogao u miru pomaknuti gudalo."

Udruga prijatelja mladeži pozvala je stanovnike na toleranciju i razumijevanje te tražila od donositelja odluka da reguliraju zakonsku regulativu. "Kako provedba aktivnosti koje su dio nastavnog plana i programa ne bude dio kažnjavanja i narušavanja mira stanovnika“, rekla je Krašna.

Predložene izmjene slovenskog Zakona o zaštiti javnog reda, o kojima je vlada raspravljala 2. rujna, ne mijenjaju definiciju remećenja javnog reda i mira zbog buke, što znači da policijski službenici i dalje mogu izricati kazne za sviranje instrumenta.

