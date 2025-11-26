Bilo je dovoljno 2,2 kilograma eksploziva... Pogledajte kako je pala grdosija od 50 metara u Osijeku!

Najava rušenja Vjesnikovog nebodera u Zagrebu ovih dana izaziva veliku pozornost medija i javnosti. Dok se stručnjaci pripremaju za taj zahvat, prisjetili smo se sličnog događaja iz Osijeka, kada je prije 18 godina srušen silos u Huttlerovoj ulici, piše SiB.

Bilo je to 11. ožujka 2007. godine oko 14 sati, kada su djelatnici zagrebačke tvrtke „Mina-projekt“ eksplozivom uklonili ostatke 50-metarskog silosa.

Stanari okolnih kuća i stanova prije rušenja su sirenom obaviješteni da preventivno napuste svoje domove, a prozori i vrata ostave otvorenima kako bi se izbjegle moguće štete od detonacije.

Pao od 2.2 kilograma eksploziva

Policija je osigurala područje, a kod pružnog prijelaza okupilo se nekoliko stotina građana željnih pratiti spektakularni događaj. Vladimir Kamenić, voditelj specijalnog miniranja tvrtke „Mina-projekt“, novinarima je izjavio da je rušenje prošlo bez „seizmičkih efekata ili zračnih udara, čega su se građani pribojavali“.

Kamenić je dodao da je za rušenje silosa upotrijebljeno 2,2 kilograma eksploziva, što je, prema njegovim riječima, bilo dovoljno ako se postavi na pravo mjesto. Naglasio je da veće količine mogu izazvati jače zračne udare ili druge neželjene posljedice. Osječko-baranjska Policijska uprava izvijestila je da nisu zabilježene nikakve štete na okolnim zgradama.

