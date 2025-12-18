Bila je 'mozak operacija'? Supruga Zijada Turkovića iznosi svoju verziju

U sjeni jednog od najbrutalnijih kriminalnih klanova na Balkanu, onog Zijada Turkovića, osuđenog na 40 godina zatvora, stoji priča njegove supruge, Šejle Jugo Turković. Nekadašnja novinarka, danas, kako tvrdi u dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak' koji možete pogledati na streaming platformi Voyo, živi život dijametralno suprotan glamuroznoj slici stvorenoj u javnosti. Njezina ispovijest otvara pitanje: je li bila mozak operacija, kako su na suđenju tvrdili neki svjedoci, ili supruga koja je nakon muževljeva pada ostala bez svega.

Tijekom suđenja koje je potreslo Bosnu i Hercegovinu i regiju, neki su svjedoci tvrdili da je bila "šefica koja je rukovodila svim operacijama", da je brojala novac od prodaje droge i bila upućena u sve detalje kriminalnih poslova. "Ona je sve znala", tvrdilo se u sudnici, uz optužbe da je bila mozak financijskih malverzacija klana.

Foto: Rtl

S druge strane, Šejla Jugo Turković u svojoj ispovijesti nudi potpuno drugačiju sliku. Odbacuje optužbe pitajući se: "Što sam ja to trebala znati?". Kao primjer navodi situaciju u kojoj ju je suprug pitao kada će joj plaća jer je trebao platiti dadilju. "On dila narkotike, a nema para, pita mene kad će meni biti plaća", kaže, osporavajući sliku o ogromnom kriminalnom bogatstvu. Prisjeća se i pretresa kuće, kada su umjesto droge pronašli šećer u prahu. "Je l' vi mislite da postoji majka na svijetu koja bi dopustila da u njenoj kući gdje ima dijete od dvije godine netko drži drogu?" pita se.

Foto: Rtl Danas

Nakon Turkovićeva uhićenja i presude, imovina stečena pranjem novca – kuća, apartman, restoran, automobili i novac – oduzeta je. Glamur je, tvrdi, zamijenila borba za preživljavanje. "Došlo je do toga da je meni već dvije godine isključeno grijanje. Isključena mi je topla voda. Nemam nikakve izvore prihoda. Ja i moje dijete smo bukvalno na rubu gladi", rekla je na suđenju, prenosi rtl.hr.

Tvrdi da joj je stigma prezimena zatvorila sva vrata te da živi od majčine mirovine i pomoći prijateljice iz Amerike. "Ljudima čudno izgleda kad kažem da živimo od majčine penzije. Zaista jesmo", kaže, dodajući da je jedno vrijeme radila za engleski portal, ali o tome ne smije govoriti.

Foto: Dosje Jarak

Kao majka, kaže, nosi najveći teret. Supruga u zatvoru posjećuje jednom mjesečno, zajedno sa sinom. "Trudim se zbog djeteta da budem i nasmijana i razumna i vesela... da budem čvrsta da bi on stekao dojam da i on treba biti čvrst", objašnjava.

Tvrdi da je cilj tužiteljstva bio njezino potpuno uništenje. "Više se išlo na to da se mene degradira, prikaže nekom fatalnom ženom, kurvom... ženom koja nije lojalna svom mužu", kaže, dodajući da je upravo inat njezin glavni pokretač. "Znate što me drži? Drži me taj inat da ne doživim ono što oni žele da doživim."

S druge strane, neki sugovornici tvrde da je mnogo toga znala. Muharem Mekić, brat ubijenog Mithata Mekića, smatra da bi Šejla trebala biti zahvalna tužiteljstvu jer se u sudnici pojavila samo kao svjedok, a ne i kao optužena.

