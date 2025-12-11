Suđenje Turkoviću kao reality show s milijunskim pregledima: 'Niste mu ni jedan karton dali'

Nova epizoda hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi 'suđenje stoljeća', kako se naziva show koji je nastao u sudnici prilikom suđenja Zijadu Turkoviću, čelnom čovjeku kartela. Suđenje, koje je popraćeno milijunskim pregledima, na trenutke je izgledalo groteskno s 'cirkusantskim' izjavama svjedoka i optuženika. Nevjerojatno je bizarno, zbog činjenice da je riječ o kartelu koji je pet godina harao Sarajevom. Otmice, ubojstva, pljačke, dilanje - svi se ti zločini povezuju sa Sarajevskim kartelom.

Show u sudnici: Je li to suđenje više otkrilo ili sakrilo?

'Mene svjedok vrijeđa non stop. Niste mu ni jedan karton dali. Žuti, makar', čulo se u sudnici za vrijeme suđenja Zijadu Turkoviću. Kao i niz psovki, uvreda, doskočica, optužbi, upadanja u riječ, nemir - baš kao da je riječ o reality showu a ne suđenju za svirepe zločine. Sudac je upitao optuženog Turkovića što je po zanimanju. On je odgovorio: 'Tapetar'. Na pitanje kakvog je imovinskog stanja, sažeo je: 'Lošeg'.

Foto: Dosje Jarak

Show koji se odvijao u sudnici je u najmanju ruku zapanjujuć, s obzirom na to da sugovornici u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' Turkovića opisuju ovim riječima: 'Nikada nisam mogao zamisliti da takav čovjek postoji.' 'To je jedan monstrum.' 'On je tražio izričito da se ubije ona s bebom.' Te izjave lede krv u žilama, pa je 'cirkus' koji se odvijao na suđenju Turkoviću možda i trebao biti show koji će više toga sakriti nego otkriti.

Foto: Dosje Jarak

No, nova epizoda 'Dosjea Jarak' - Sarajevski kartel - ne skriva ništa, već razotkriva sve! Ekskluzivan intervju sa suprugom optuženog Turkovića ne propustite samo u 'Dosjeu Jarak' od danas na Voyo!