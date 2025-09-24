'POLJUBAC TRAMVAJA' /

Baš peh: Na Trgu bana Jelačića sudarile se dvije 13-ice! Javio nam se ZET
Foto: Screenshot/facebook

'Aktivirane su servisne i prometne ekipe te će se pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ove prometne nezgode'

24.9.2025.
14:31
danas.hr
Screenshot/facebook
Oko 13 sati u srijedu na glavnom zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sudara dva tramvaja.

Kako doznajemo od ZET-a, ozlijeđenih nema, a došlo je do manje materijalne štete.

"U 13.05 sati došlo je do kontakta dvaju tramvaja linije 13 na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Prema prvim informacijama ozlijeđenih osoba nema, a došlo je do manje materijalne štete na vozilima. Tramvaji su upućeni u spremište te je u svega nekoliko minuta promet uspostavljen. Aktivirane su servisne i prometne ekipe te će se pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ove prometne nezgode", objasnili su iz ZET-a.

 

Zet-ov TramvajSudar Tramvaja
Baš peh: Na Trgu bana Jelačića sudarile se dvije 13-ice! Javio nam se ZET