NEVJEROJATAN PRIZOR /

Automobil upao u rupu na cesti, stražnji dio ostao u zraku

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

Automobil je prednjim dijelom završio u rupi, dok je stražnji ostao podignut u zraku

23.9.2025.
10:40
danas.hr
Dalmacija Danas/Čitatelj
U ponedjeljak se u Šibeniku kod trgovačkog centra dogodila neuobičajena prometna nesreća, kada je automobil upao u veliku rupu na kolniku, javlja Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

Naime zbog radova je došlo do urušavanja dijela ceste. Automobil je prednjim dijelom završio u rupi, dok je stražnji ostao podignut u zraku, što je izazvalo veliku pažnju prolaznika.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

šibenikNesreća
