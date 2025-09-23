Automobil upao u rupu na cesti, stražnji dio ostao u zraku

U ponedjeljak se u Šibeniku kod trgovačkog centra dogodila neuobičajena prometna nesreća, kada je automobil upao u veliku rupu na kolniku, javlja Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

Naime zbog radova je došlo do urušavanja dijela ceste. Automobil je prednjim dijelom završio u rupi, dok je stražnji ostao podignut u zraku, što je izazvalo veliku pažnju prolaznika.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih.

Foto: Dalmacija Danas/Čitatelj

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori bi vas mogli zaboljeti! Splićani izabrali najluđeg skakača Hrvatske: 'Užasno sam ponosan'