'SOLOMUNSKO RJEŠENJE' /

Šušnjar o prodaji alkohola iza 20 sati: 'Nećemo uvesti zabrane, ali ćemo ih omogućiti'

Šušnjar o prodaji alkohola iza 20 sati: 'Nećemo uvesti zabrane, ali ćemo ih omogućiti'
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Izmjene Zakona o trgovini trebale bi biti pred Vladom u prvom kvartalu iduće godine, a njima se neće uvesti zabrane nego će se lokalnim vlastima omogućiti alat za sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja u večernjim satima

26.11.2025.
12:03
Hina
Srecko Niketic/pixsell
Izmjene Zakona o trgovini trebale bi biti pred Vladom u prvom kvartalu iduće godine, a njima se neće uvesti zabrane nego će se lokalnim vlastima omogućiti alat za sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja u večernjim satima, rekao je u srijedu ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Na pitanje kada bi mogao biti gotov prijedlog izmjena Zakona u trgovini i što je u tom kontekstu s najavljenim ograničavanjem prodaje alkohola iza 20 sati, Šušnjar je na margini predstavljanja projekta poticanja strukovnog obrazovanja odgovorio da će izmjene biti predstavljene u prvom kvartalu iduće godine.

Pritom je naglasio da Vlada izmjenama toga zakona "nikome ništa ne brani".

Online prodaja na razmatranju

Zakon koji ide u izmjene i dopune, omogućit će prema njegovim riječima jedinicama lokalne samouprave koje imaju problema s "određenim devijantnim ponašanjima", da takva ponašanja pokušaju onemogućiti.

Na pitanje idu li izmjene i u smjeru online prodaje preko platformi, odgovorio je da se to još razmatra.

Zamoljen za komentar situacije s Naftnom industrijom Srbije, rekao je kao je Janaf na operativnoj razini spreman reagirati čim se sankcije okončaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradovi na moru uvode 'mini prohibiciju'? Donosimo detalje zakona o zabrani alkohola

TrgovineAnte ŠušnjarMinistarstvo Gospodarstva
