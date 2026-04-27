Šušnjar o odluci HERA-e: 'Nadam se da će biti čim više projekata obnovljivih izvora energije'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ocijenio je u ponedjeljak uravnoteženom odluku HERA-e o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, rekavši da su njome stvoreni preduvjeti za razvoj i ubrzavanje ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE).

Šušnjar je na konferenciji za medije u Dubrovniku istaknuo da će Hrvatska tom odlukom dostići ciljeve postavljene u Nacionalnom energetskom klimatskom planu.

"Svjestan sam da će biti nezadovoljni oni koji su zauzeli priključne kapacitete i špekulirali s papirima projekata koje su pripremali za preprodaju. Oni nam nisu relevantan sugovornik. Nama su sugovornici pravi investitori koji realiziraju projekte. Tako ćemo se rukovoditi i prilikom donošenja naših budućih odluka", rekao je Šušnjar.

Dodao da sada investitori u OIE imaju predvidljiv okvir sa svim parametrima za izračun izvodivosti njihovih projekata.

"Nadam se da će se nakon ove odluke početi ostvarivati čim više projekata obnovljivih izvora energije", rekao je Šušnjar i istaknuo da će država nastaviti voditi računa i o dodatnim ulaganjima u baznu energiju koja jamči sigurnost sustava.

Prilika za razvoj industrije

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak je donijela je Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, koja prema ocjeni HERA-e otvara prostor za razvoj industrije, kroz niže troškove izgradnje novih pogona.

HERA je odlučila da jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193 eura po kilovatu (€/kW).

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW, a jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW.

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW.

Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog “stvarnih troškova priključenja”.

Kroz manje jedinične cijene za priključenje na višim naponskim razinama izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove izgradnje novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i slično, ističe HERA.

Energetika u središtu razgovora

Šušnjar je najavio da će na sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Dubrovniku energetika biti u središtu razgovora, a potpisat će se niz memoranduma o razumijevanju za buduće suradnje s ciljem unapređenja hrvatskog energetskog sustava i osiguranja sigurnosti opskrbe.

Na pitanje hoće li tijekom sastanka biti potpisan ugovor o južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, s obzirom na prigovore koje na taj plinovod ima Europska unija, odgovorio je da su to "problemi druge države", a da će Hrvatska ispuniti sve obveze prema Europskoj komisiji i Europskoj uniji.

"Potpisat ćemo određene dokumente vezane uz južnu interkonekciju. Još definiramo određene članke tog sporazuma, ukoliko će doći do potpisivanja sporazuma i svakako će biti određeni dokument potpisan na ovoj konferenciji", rekao je.

Upitan kako vlada kani pomoći poduzetnicima u njihovim poteškoćama s cijenama goriva, Šušnjar je odgovorio da će vlada i sljedećeg ponedjeljka nastaviti s regulacijom cijena. Ocijenio je da je Hrvatska sigurna zemlja što se tiče opskrbe gorivom. Rekao je da kod nas neće biti otkazivanja letova zbog nedostatka goriva te da su hrvatske rezerve i količine sigurne i stabilne.

