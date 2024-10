Plenković: 'Milanović je postao veliki manipulator koji laže hrvatskom narodu'

Nakon što je dugogodišnji ravnatelj najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb Ante Ćorušić smrtno stradao u ponedjeljak pri padu u bolnici, premijer Andrej Plenković se obratio medijima.

Na početku je izrazio sućut obitelji ravnatelja KBC-a Rebro Ćorušića. "Izuzetno smo šokirani i ožalošćeni tom viješću. Bio je je sjajan čovjek i prijatelj", istaknuo je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer se potom osvrnuo i na priopćenje predsjednika Zoran Milanović koji je danas naveo 6 razloga zašto je odlučio da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid neće sudjelovati na javnoj sjednici Odbora za obranu iz više razloga.

"Kratko sam pogledao. Taj čovjek je postao jedan veliki manipulator koji laže hrvatskom narodu da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. To može povjerovati samo netko tko ne zna čitat hrvatski jezik. U odluci Hrvatskog sabora mi kao Vlada napisano kažemo hrvatski vojnici ne mogu ići na teritorij druge zemlje koja nije članica NATO saveza. Nakon političke odluke Vlade, u konzultaciji Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova, tražili smo prijedlog od Glavnog stožera Hrvatske vojske, na čijem je čelu Kundid s kojim smo se ovdje našli na ovu temu u Banskim dvorima, i ministar obrane Anušić i ja. Hrvatska vojska je predložila da pošaljemo dva vojnika u Wiesbaden koji je u Njemačkoj, a ne Ukrajini. To predstavlja doprinos koji je Hrvatska vojska procijenila da može dati potpornoj aktivnosti NATO-a", rekao je Plenković i dodao da je Hrvatska dala 11 paketa pomoći Ukrajini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za koga to Milanović radi, u čijem je to interesu? Vidim da ga ruski mediji slave. Jel to radi kao korisni idiot, iz miroljubivosti prema Rusiji ili iz nekog trećeg razloga?", upitao je Plenković te optužio Milanovića da je za vrijeme parlamentarnih izbora pokušao izvršiti puzajući državni udar.

"Sad je shvatio da će biti uhvaćen u laži i sada reterira. Da nije, nismo ga dobro razumijeli. Velika je odgovornost na stranakama opozicije da mućnu svojom glavom jer Milanović ih zlorabi i pričinjaju štetu Hrvatskoj. Hrvatska Vlada je tu da nas drži na pravoj strani. Je li naš vojnik koji se vraća iz UNIFIL-a u Libanonu ugroženiji od ovih koji će biti u Njemačkoj? Ta gruba manipulacija i laganje naroda ne smije proći nekažnjeno, ovakvo bacanje pijeska, blata na sve nas treba kazniti na izborima. Ja tu predlažem Dragana Primorca. Milanović svoje diktatorske, faraonske, autoritativne osobine projicira na druge", rekao je.

“Ne zove, Milanoviću, Anušić Kundida u bužu u Slovenskoj gdje se pije i jede da se ne baci, on poziva uglednog časnika i vojnika na sastanak Odbora za obranu da bi kao prvi čovjek vojske pojasnio zastupnicima zašto u Wiesbaden i gdje je Wiesbaden i zašto takva potpora participacije hrvatske vojske”, kazao je Plenković te nazvao Milanovića zlokobnim kršiteljem Ustava.

“On je štetan za hrvatsku demokraciju, mi čuvamo demokraciju, Sabor od njega, mi čuvamo hrvatsku reputaciju u NATO-u i EU-u od njega. Dolazi vrijeme potpunog razotkrivanja, nema nitko drugi koristi od ovoga što on radi osim Rusije”, poručio je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro više...

Tekst se nastavlja ispod oglasa