Plenković o smrti Ćorušića: 'Šokirani smo. Bio je sjajan čovjek i prijatelj'

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić poginuo je u bolnici. Ćorušić je bio dugogodišnji ravnatelj najveće hrvatske bolnice, KBC-a Zagreb.

Plenković: 'Bio je sjajan čovjek i prijatelj'

13.20 - "U ovom trenutku imam samo informaciju PU Zagrebačke da je pored zgrade KBC Rebro na pločniku nađeno tijelo osobe koja nije bila živa. Razumjet ćete da je očevid u tijeku i da policija mora obaviti ono što i inače u ovakvim slučajevima", rekao je ministar Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

13.10 - "Izražavam sućut obitelji ravnatelja KBC-a Rebro Ante Ćorušića. Izuzetno smo šokirani i ožalošćeni tom viješću. Bio je je sjajan čovjek i prijatelj", rekao je premijer Andrej Plenković.

13.00 - Tko je bio Ante Ćorušić? Sve o njemu čitajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pao je kod protupožarnih stuba'

12.48 - Očevidac nam je rekao da je baš prolazio u trenutku kad su ga pokušali reanimirati. "Kod protupožarnih stuba je pao. Nisam imao pojma da je to on. Šokiralo me."

U bolnicu je odmah stigao i ministar zdravstva Vili Beroš.

Foto: RTL

'Čuo sam udarac'

12.32 - Očevidac je ispričao za Danas.hr da se tragedija dogodila prije dva sata: "Čuo sam udarac kada je pao. Nije bilo vriske".

Drugi svjedok tragedije također nam je ispričao što se dogodilo: "Kolega i ja smo bili tu i razgovarali o svakodnevnom poslu i odjedanput je bila dreka. Jedna od sestara je vikala 'Šefice! Šefice, nešto se događa". Ja i on se okrećemo, još mi on kaže 'Nešto je bilo kao da je pas zarežao'. Kao da je nešto lupilo u tom trenutku. Vidio sam da se skupljaju ljudi, shvatili smo da je netko pao. Nelagodan je osjećaj kad stojite ovdje nedaleko tome."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Čitateljica Danas.hr-a

12.13 - Iz zagrebačke policije su nam potvrdili da su u 11.13 dobili dojavu oko slučaja u KBC-u Zagreb, odnosno da je jedna osoba smrtno stradala u krugu bolnice. Trenutno je u tijeku očevid.

Foto: Čitateljica Danas.hr-a

12.05 - Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić smrtno je stradao pri padu u bolnici, doznaje Jutarnji list. U bolnicu je stigla policija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ante Ćorušić, je bio po struci ginekolog i jedan od najmoćnijih ljudi hrvatskog zdravstva.

Foto: RTL