FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA ISTIM STOLOM /

Plenković otkrio kada se sastaje s Milanovićem: Evo koji datum je odabran za sjednicu

Plenković otkrio kada se sastaje s Milanovićem: Evo koji datum je odabran za sjednicu
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ured predsjednika Zorana Milanovića ove srijede je u priopćenju istaknuo da je Milanović još u petak, 20. ožujka odgovorio na Plenkovićev dopis od 17. ožujka

28.3.2026.
12:15
Erik Sečić, Marina Brcković
Ivo Cagalj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković u subotu je dao izjavu za medije na Izbornom saboru Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" i otkrio da će se sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost održati u srijedu, 1. travnja.

"Sjednica će se održati 1. travnja, a očekujem da svi koji su članovi budu nazočni", poručio je premijer. 

Dodao je da je sve usuglašeno. "Vidjet ćete u priopćenju u ponedjeljak", kratko je naveo na pitanja novinara

'Niz tema koje treba raspraviti' 

Podsjetimo, Ured predsjednika Zorana Milanovića ove srijede je u priopćenju istaknuo da je Milanović još u petak, 20. ožujka odgovorio na Plenkovićev dopis od 17. ožujka. 

Milanović je tada prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, suglasio se s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati i predložio da se sjednica održi idućeg tjedna. 

Plenković je pak sredinom ožujka istaknuo da će poslati pismo i inicirati sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu s obzirom na globalne okolnosti, rat na europskom teritoriju koji traje već petu godinu, rusku agresiju na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku i posljedice za Hrvatsku u energetskom, ekonomskom i socijalnom smislu.

"Smatramo da postoji niz tema vezanih uz ta zbivanja koje bi bilo dobro raspraviti", poručio je tada Plenković. 

Andrej PlenkovićVijece Za Nacionalnu SigurnostZoran MilanovićVijeće Za Obranu I Nacionalnu SigurnostZoran Milanović
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike