Plenković otkrio kada se sastaje s Milanovićem: Evo koji datum je odabran za sjednicu

Premijer Andrej Plenković u subotu je dao izjavu za medije na Izbornom saboru Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" i otkrio da će se sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost održati u srijedu, 1. travnja.

"Sjednica će se održati 1. travnja, a očekujem da svi koji su članovi budu nazočni", poručio je premijer.

Dodao je da je sve usuglašeno. "Vidjet ćete u priopćenju u ponedjeljak", kratko je naveo na pitanja novinara

'Niz tema koje treba raspraviti'

Podsjetimo, Ured predsjednika Zorana Milanovića ove srijede je u priopćenju istaknuo da je Milanović još u petak, 20. ožujka odgovorio na Plenkovićev dopis od 17. ožujka.

Milanović je tada prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, suglasio se s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati i predložio da se sjednica održi idućeg tjedna.

Plenković je pak sredinom ožujka istaknuo da će poslati pismo i inicirati sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu s obzirom na globalne okolnosti, rat na europskom teritoriju koji traje već petu godinu, rusku agresiju na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku i posljedice za Hrvatsku u energetskom, ekonomskom i socijalnom smislu.

"Smatramo da postoji niz tema vezanih uz ta zbivanja koje bi bilo dobro raspraviti", poručio je tada Plenković.