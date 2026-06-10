Plenković o komentaru Sandre Benčić: 'Takve eskapade dobro pokazuju o kome je riječ'

Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Istarskoj županiji komentirao je izjave saborske zastupnice Sandre Benčić, koja je HDZ-ovce nazvala "stokom". Predsjednik Vlade pritom je istaknuo da se Benčić nije ispričala zbog svojih riječi, već je, kako kaže, nastavila braniti takav istup.

"Ne samo da se nije ispričala, nego je ostala pri tom vulgarnom i isključivom komentaru prema saborskim kolegama. To je dehumanizacija i upravo je to suština takve poruke", rekao je Plenković. Dodao je kako ovakvi istupi, prema njegovu mišljenju, najbolje pokazuju kakvu politiku zastupa oporba.

"Takve eskapade dobro pokazuju o kome je riječ. To nije progresivna ljevica, nego isključiva politika koja je uska, netolerantna i primitivna", poručio je premijer.

Što se zapravo dogodilo?

Podsjetimo, situacija je nastala nakon što je Sandra Benčić tijekom odlaska sa sjednice saborskog Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala "stokom". Snimka njezine izjave ubrzo je dospjela u javnost, a Benčić je potom potvrdila da se izraz odnosio na zastupnike vladajuće većine.

Istaknula je kako je riječ izgovorila zbog nezadovoljstva načinom na koji je vođen postupak izbora sudaca Ustavnog suda te poručila da se zbog toga ne namjerava ispričati.