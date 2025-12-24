Plenković uputio božićnu čestitku: 'Nastavimo graditi još bolju i razvijeniju Hrvatsku'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu božićnu čestitku Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima, u kojoj ističe kako je Božić blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva, a u vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su više nego ikad.

"Božić je najradosniji kršćanski blagdan, blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva. To je vrijeme okupljanja s najbližima, ali i razdoblje koje nas potiče na plemenitost i solidarnost, osobito na brigu za najpotrebitije u našem društvu.

U vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije. Njegova univerzalna poruka podsjeća nas na važnost poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti te budi nadu u bolje i mirnije sutra", istaknuo je premijer Plenković u božićnoj čestitci, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

'Nastavimo graditi još bolju Hrvatsku'

"Ovaj veliki blagdan uvijek nas iznova potiče na promišljanje o vlastitim odlukama i postupcima, ali nas i osnažuje u suočavanju s izazovima koji su pred nama. Njegujući međusobno povjerenje i uzajamno poštovanje, nastavimo zajedno graditi još bolju, uspješniju i razvijeniju Hrvatsku", dodao je Plenković.

"U ime Vlade i osobno, od srca vam želim obilje zdravlja, mira i radosti, kao i toplinu obiteljskog i prijateljskog zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujem svima koji će i božićne blagdane provesti radno, u službama bez kojih naše zajednice ne mogu funkcionirati ni u blagdansko vrijeme. Sretan i blagoslovljen Božić!“, naveo je premijer Plenković u božićnoj čestitci hrvatskim građanima u domovini i inozemstvu.

Božićna čestitka zagrebačkom nadbiskupu

Predsjednik Vlade Andrej Plenkovinć uputio je u utorak i božićnu čestitku zagrebačkom nadbiskupu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije (HBK) mos. Draženu Kutleši istaknuvši važnost nastavka kvalitetne suradnje i otvorenog dijaloga s HBK.

"Kršćanski blagdan Kristova rođenja nadahnjuje nas na izgradnju međusobnog povjerenja i potpore te na stvaranje bolje i skladnije zajednice", napisao je premijer u čestitci.

Zaželjevši Kutleši da s radošću nastavi obavljati pastirsko poslanje na dobrobit sugrađana i Hrvatske, premijer je istaknuo važnost nastavka kvalitetne suradnje i otvorenog dijaloga s HBK o svim bitnim temama za Katoličku Crkvu i hrvatsko društvo u cjelini.

"Posebno nas raduje što radovi na obnovi Zagrebačke katedrale dobro napreduju te što će se sveta misa polnoćka ove godine ponovno održati u katedrali, što je trenutak koji su brojni katolički vjernici s nestrpljenjem iščekivali", naglasio je.

Kutleši te katoličkim vjernicima Zagrebačke nadbiskupije i svim katoličkim vjernicima u domovini i inozemstvu, osobito svećenicima, redovnicima i redovnicama, Plenković je zaželio sretan i blagoslovljen Božić te novu 2026. godinu "ispunjenu nadom, mirom i radošću".

