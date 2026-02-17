Američka studentica nestala u Pragu, pa viđena u Puli: Obitelj moli za pomoć

Policija traži pomoć javnosti u pronalasku 23-godišnje američke studentice Angeline Grace Backers, koju je posljednji put vidio njezin bivši dečko 10. veljače u Pragu. Prema pisanju expats.cz njezin telefon nije dostupan, a nije ni otputovala u SAD kako je bilo planirano.

U međuvremenu je viđena u Puli 12. veljače.

Backers je visoka 170 cm, ima srednje dugu crnu kosu i smeđe oči, odjevena je u zelenu bomber jaknu, tamnoprugasti pulover i crne hlače.

Foto: Nestali.hr

Njezin nestanak je objavljen i na hrvatskoj stranici Nestali.hr na kojoj stoji da se 12. veljače uputila iz smještajnog objekta u Zagrebu nakon čega je viđena na području Pule.

Obitelj preko društvenih mreža moli pomoć u pronalasku studentice.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

