Aleph i SoMo Borac slave pet godina partnerstva najjačim izdanjem dosad

Ovogodišnje 14. izdanje SoMo Borca powered by Aleph donosi niz noviteta koji prate promjene u digitalnoj industriji, a posebnu važnost nosi i činjenica da Aleph i SoMo Borac obilježavaju pet godina partnerstva. U tom razdoblju najveće transformacije digitalnog marketinga dosad – od pandemijskog ubrzanja digitalizacije do široke primjene umjetne inteligencije – partnerstvo je raslo zajedno s natjecanjem koje već godinama okuplja najbolje digitalne projekte, kampanje, agencije i stručnjake iz Hrvatske i regije.

Tijekom proteklih pet godina SoMo Borac je kontinuirano pratio razvoj regionalne digitalne scene koja je konstantno nadilazila standarde industrije, dok je Aleph kroz partnerstvo donosio globalnu perspektivu tržišta, iskustva vodećih svjetskih platformi te uvide u trendove koji oblikuju budućnost marketinga i komunikacija. Kroz kategorije poput SoMo Growth, SoMo Global i Special Mention by Aleph dodatno su prepoznati projekti koji uz kreativnu ideju ostvaruju i konkretne poslovne rezultate koristeći napredne prakse performans marketinga i inovativnih rješenja unutar digitalnog oglašavanja na ovim prostorima.

"Pet godina u digitalnoj industriji iznimno je dugo i intenzivno razdoblje. U tom smo vremenu svjedočili velikim tehnološkim promjenama, ali i naučili koliko je važno razlikovati prolazne trendove od inovacija koje ljudima i poslovanju donose stvarnu vrijednost. Metaverse i NFT-ovi jedno su vrijeme izgledali kao budućnost marketinga, dok danas najveći utjecaj ima umjetna inteligencija. Ono što se nije promijenilo jest činjenica da najbolji projekti uvijek polaze od dobre ideje, jasne svrhe i stvarne potrebe korisnika", rekla je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Foto: SoMo Borac

'Industrija se mijenja brže nego ikada prije'

Partnerstvo je tijekom godina omogućilo snažnije povezivanje regionalne kreativne zajednice s globalnim digitalnim tržištem. Kroz SoMo Borac u regiju su dolazili predstavnici nekih od najvažnijih svjetskih platformi, među kojima su Meta, Snapchat, Microsoft, TikTok i Pinterest, a ovogodišnjem izdanju pridružuje se i Reddit.

"Industrija se danas mijenja brže nego ikada prije i zato sposobnost učenja i prilagodbe postaje jedna od najvažnijih kompetencija. Kroz partnerstvo sa SoMo Borcem regionalnoj smo zajednici približili globalne trendove, tehnologije i iskustva najvećih svjetskih platformi, a istodobno dobili dublji uvid u najbolje projekte i specifičnosti tržišta Hrvatske i regije u kontekstu digitala. Upravo je spoj globalne perspektive i znanja, i lokalne kreativnosti najveća vrijednost ovog partnerstva, a ideje i kampanje koje su proizašle iz natjecanja mogu konkurirati bilo gdje u svijetu", istaknula je Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvatske podružnice tvrtke Aleph.

Foto: SoMo Borac

Promjene i napredak u industriji posebno su vidljivi u projektima koji se prijavljuju na SoMo Borac. Dok su prije nekoliko godina pažnju privlačile kampanje koje su uspješno koristile novu platformu ili digitalni format, danas su među najuspješnijima projekti koji povezuju sadržaj, društvene mreže, korisničko iskustvo, performance i poslovne ciljeve. Digital više nije zaseban dio kampanje, već njezin sastavni element.

Prema riječima organizatora, najbolji projekti danas ne osvajaju nagrade zato što koriste novu tehnologiju, već zato što tehnologiju koriste kako bi riješili konkretan problem, stvorili relevantno iskustvo za korisnike i ostvarili mjerljive rezultate za brendove. Istodobno, umjetna inteligencija, personalizacija, porast retail media trendova, razvoj creator ekonomije i dominacija video sadržaja obilježavaju novu fazu razvoja digitalnog marketinga u Hrvatskoj i regiji.

Ovogodišnje izdanje SoMo Borca prvi puta uvodi kategoriju posvećenu projektima kreiranima uz pomoć umjetne inteligencije, čime organizatori žele prepoznati radove koji pokazuju kako nove tehnologije mijenjaju kreativni i komunikacijski proces. Uvodi se i SoMo Grand Prix, posebno priznanje za najbolji rad unutar natjecateljskog segmenta SoMo Advertising, dok će se u okviru SoMo Media dodijeliti nagrada SoMo Content Engagement za organske sadržaje koji uspješno privlače, uključuju i zadržavaju publiku.