Hitno upozorenje Državnog inspektorata: Povučena jaja s istoka Hrvatske

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je građane o opozivu jaja zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica.

Radi se o jajima proizvođača OPG Antun Knežević koja na tržište stavlja tvrtka Agro-Klaster d.o.o., pakirni centar za jaja odobrenog broja 3641.

Opoziv se odnosi na proizvode s rokom trajanja 24., 25., 26. i 27. travnja 2026. godine. Proizvođačima se iz preventivnih razloga savjetuje da ne konzumiraju navedene serije proizvoda.

Inspektorat dodaje da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002, kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani te postupci u području sigurnosti hrane.

Proizvođač jaja je OPG Antun Knežević iz Šiškovaca, dok ih na tržište stavlja Agro-Klaster d.o.o. iz Vinkovaca. Podrijetlo proizvoda je Republika Hrvatska.

