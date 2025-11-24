U srce metropole stigla jelka od 18 metara! O Zagrebu se raspisao i ugledni CNN

Stara je 40 godina i visoka 18 metara, zagrebački središnji trg dobio je svoju božićnu jelku!

Postavili su je u nedjelju navečer, a Zagrebom se prenio šušur Adventa. Ozbiljne pripreme za najčarobnije doba u gradu odavno su počele, ukrašavaju se ulice, postavljaju lampice na trgove, a uskoro se očekuje miris kuhanog vina i kobasica iz kućica.

Jelku na Trgu bana Josipa Jelačića došla je od obitelji Juratovac, a njezin vlasnik Zlatko Juratovac rekao je za 24sata da je bila dugogodišnja čuvarica njegova dvorišta.

A osim tradicionalnoj Adventa na središnjem trgu, tu će biti i dodatni sadržaji za posjetitelje - od instalaciju 'Zvone zvona' u tunelu Grič s postavljenih osam glazbenih zvona, cijeli će tunel biti ispunjen melodijom božićnih pjesmama u kojima će prolaznici moći uživati. Na Gornjem gradu bit će sedam festivalskih, glazbenih programa. Posebnost je i Zagreb bal u atriju Klovićevih dvora od koji će biti postavljen od 13. prosinca gdje će posjetiteljima servirati glazbene poslastice. Ukrasit će se i Strossmayerov trg, umjesto uspinjače vozit će retro automobili.

CNN: Advent u Zagrebu među najboljima u svijetu

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld, još ranije najavila je da Advent u Zagrebu kreće 29. studenog paljenjem prve svijeće na Manduševcu u 16:30 sati. Ledeni park će se otvoriti u 18:30 sa baletnom bajkom na ledu.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Inače, CNN je zagrebački advent stavio na kartu najboljih na svijetu. Podsjetili su da je prvi zabilježeni prosinački sajam u bio je 1298. u Beču te da se tradicija proširila svijetom tijekom stoljeća.

CNN Travel dao je pregleda nekih od najboljih božićnih sajmova koji se ove godine održavaju diljem svijeta, a Zagreb su istaknuli na posebnom mjestu.

"Lako je vidjeti zašto je Zagreb tri godine zaredom proglašen 'najboljom destinacijom za božićni sajam' u online anketi turističkog portala European Best Destinations. Advent u Zagrebu, sastavljen od oko 25 božićnih sajmova raspoređenih diljem glavnog grada Hrvatske, čaroban je prizor. Zamislite žive jaslice, rezbarije ledenih skulptura, svirke na otvorenom, pop-up barove i božićni tramvaj s Djedom Mrazom i njegovim vilenjacima", objavio je CNN.

I 'fuliranje' dobilo posebno pažnju

Advent u Zagrebu također ima područje posvećeno "fuliranju", ističe CNN: "Tu ćete pronaći oduševljene veseljake kako plešu na ulici dok jedu uličnu hranu i slušaju živu glazbu."

Na prvom mjestu je Bečki božićni sajam u Austriji, kao jedan od najstarijih božićnih sajmova u Europi naveli su i onaj u Strasbourgu, potom ističu zimsku čaroliju u Bruxellesu kao i onu u Pragu. Cijeli popis najboljih svjetskih božićnih sajmova pogledajte OVDJE.

