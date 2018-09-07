A-HSP opet na ulicama: Svakog vikenda u rujnu održat će prosvjede protiv 'izdajničke vlasti'

Dražen Keleminec, predsjednik stranke A-HSP, najavio je da će ova stranka koja okuplja esktremne desničare u rujnu organizirati prosvjede koji će se održavati svake subote.

Kako A-HSP navodi u svom priopćenju, radi se o prosvjedima protiv Vlade, a iz stranke poručuju kako se "Hrvatska mora osloboditi velikosrpske i izdajničko lopovske vlasti, koja konstantno radi na lustraciji Hrvatskog naroda i Hrvatske".

Prvi prosvjed održat će se ove subote 8.9. ispred ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu ispred kojeg je A-HSP protekle godine održao niz prosvjeda i spalio primjerak "Novosti", dok će u naredna tri vikenda prosvjedovati ispred sjedišta Hrvatske demokratske zajednice, sjedišta web portala Index te ispred sjedišta SDP-a.

Osebujni prosvjedi

Inače, A-HSP poznat je po svojim osebujnim prosvjedima i okupljanjima na javnim mjestima. U posljednjih par godina A-HSP se okupljao na glavnom zagrebačkom Trgu u standardnim crnim opravama kako bi odali počast domovini i iskazali podršku predsjedniku Donaldu Trumpu.

Zbog njihovog iskazivanja podrške Trumpu reagirala je i Američka ambasada u Hrvatskoj poručivši da "najsnažnije odbacuje neonacistička i proustaška stajališta" stranke A-HSP. No, Keleminec nije ostao dužan pa je odgovorio Američkoj ambasadi i poručio im da su "lažnim navodima stali ste na stranu onih snaga koji pale američke barjake".

Također, njihov šef Keleminec ranije je ove godine uhićen u mjestu Uštica kraj Jasenovca zbog, kako je policija navela, kršenja javnog reda i mira. Keleminec je tada uz sredstva prisile priveden u nadležnu policijsku postaju te je protiv njega podignut optužni prijedlog.