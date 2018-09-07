{NOINDEX-NOFOLLOW} A-HSP opet na ulicama: Svakog vikenda u rujnu održat će prosvjede protiv 'izdajničke vlasti' - Net.hr
A-HSP opet na ulicama: Svakog vikenda u rujnu održat će prosvjede protiv 'izdajničke vlasti'

Placeholder slika
Foto: Net.hr

Iz stranke poručuju kako se 'Hrvatska mora osloboditi velikosrpske i izdajničko lopovske vlasti'

7.9.2018.
8:50
danas.hr
Net.hr
Dražen Keleminec, predsjednik stranke A-HSP, najavio je da će ova stranka koja okuplja esktremne desničare u rujnu organizirati prosvjede koji će se održavati svake subote. 

Kako A-HSP navodi u svom priopćenju, radi se o prosvjedima protiv Vlade, a iz stranke poručuju kako se "Hrvatska mora osloboditi velikosrpske i izdajničko lopovske vlasti, koja konstantno radi na lustraciji Hrvatskog naroda i Hrvatske".

Prvi prosvjed održat će se ove subote 8.9. ispred ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu ispred kojeg je A-HSP protekle godine održao niz prosvjeda i spalio primjerak "Novosti", dok će u naredna tri vikenda prosvjedovati ispred sjedišta Hrvatske demokratske zajednice, sjedišta web portala Index te ispred sjedišta SDP-a.

Policija zbog novog paljenja 'Novosti' proširuje kriminalističko istraživanje Dražena Keleminca

Osebujni prosvjedi

Inače, A-HSP poznat je po svojim osebujnim prosvjedima i okupljanjima na javnim mjestima. U posljednjih par godina A-HSP se okupljao na glavnom zagrebačkom Trgu u standardnim crnim opravama kako bi odali počast domovini i iskazali podršku predsjedniku Donaldu Trumpu.

Crnokošuljaši na čelu s Kelemincem marširali centrom Zagreba: ‘Nije ovo sekularna država, ovo je katolička država’

Zbog njihovog iskazivanja podrške Trumpu reagirala je i Američka ambasada u Hrvatskoj poručivši da "najsnažnije odbacuje neonacistička i proustaška stajališta" stranke A-HSP. No, Keleminec nije ostao dužan pa je odgovorio Američkoj ambasadi i poručio im da su "lažnim navodima stali ste na stranu onih snaga koji pale američke barjake".

'Zar je zabranjeno voljeti svoju domovinu?': A-HSP 'vraća lopticu' otvorenim pismom Veleposlanstvu SAD-a

Također, njihov šef Keleminec ranije je ove godine uhićen u mjestu Uštica kraj Jasenovca zbog, kako je policija navela, kršenja javnog reda i mira. Keleminec je tada uz sredstva prisile priveden u nadležnu policijsku postaju te je protiv njega podignut optužni prijedlog.

ProsvjedVikendDražen KeleminecA-hsp
A-HSP opet na ulicama: Svakog vikenda u rujnu održat će prosvjede protiv 'izdajničke vlasti'