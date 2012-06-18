Ovo je najveća talijanska noćna mora!

"Više ne kontroliramo vlastitu sudbinu, ovisimo o drugima. Jednom smo se opekli, zato imamo i razlog za zabrinutost", jasna je poruka talijanskog dnevnika Corrierre della Sera .

Vjerojatno već svi ljubitelji nogometa u Europi to znaju, ali čisto da nakratko ponovimo. Ukoliko danas Hrvatska i Španjolska odigraju svaki neodlučenih ishod počevši od 2:2 i veći, Italija ispada i ostatak EURA će Azzurri gledati na malim ekranima.

Što se to točno dogodilo prije osam godina?

Talijani su u Portugalu nakon dva kola imali samo dva boda (neodlučeno protiv Danske i Švedske), te u posljednjem kolu su igrali s već otpisanim Bugarima. Danci i Šveđani su igrali međusobno, a obje reprezentacije su mogle do drugog kruga samo ako bi odigrale neodlučeno.

I tako su lijepo Nordijci dogurali do 89. minute s 2:1 za Dansku, da bi Mattias Jonson u završnici iskoristio slabiju reakciju danskog vratara Sorensena i izjednačio. Uzalud su se Talijani veselili golu za pobjedu protiv Bugara, bila je to "nordijska pobjeda" u Portu.

Tko zna, možda se slična priča ponovi i u ponedjeljak 18. lipnja 2012. godine. Nogomet je nepredvidiv...