Tisuće prosvjedovale protiv Saleha

SANA - Tisuće prosvjednika okupilo se kako bi protestirali protiv 30-godišnje vladavine predsjednika Ali Abdullaha Saleha.

Zahtjevali su njegov odlazak iako je Saleh svojim pristašama rekao kako su prijevremeni izbori potrebni da se zaustavi krvoproliće na ulicama. "Muškarci, žene i djeca, svi su govorili Salehu "odlazi, odlazi, odlazi", rekao je Abdullah Barzakh, jedan od organizatora prosvjeda.

Drugi su, pak, pozvali Saleha da otiđe za dobrobit zemlje. Prosvjednici u ovoj siromašnoj državi Arapskog poluotoka frustrirani su jer njihovi svakodnevni prosvjedi nemaju nikakvog utjecaja na Saleha.

Počeli su blokirati ceste i održavati masovne štrajkove koji su u potpunosti paralizirali nekoliko gradova.