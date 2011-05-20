{NOINDEX-NOFOLLOW} Tisuće prosvjedovale protiv Saleha - Net.hr
Tisuće prosvjedovale protiv Saleha

Tisuće prosvjedovale protiv Saleha
Unatoč tisućama prosvjednika na ulicama glavnog jemenskog grada Sane, predsjednik Ali Abdullah Saleh ne namjerava napustiti svoje mjesto na čelu države.

20.5.2011.
13:52
Zenid Hazarević
SANA - Tisuće prosvjednika okupilo se kako bi protestirali protiv 30-godišnje vladavine predsjednika Ali Abdullaha Saleha.

Zahtjevali su njegov odlazak iako je Saleh svojim pristašama rekao kako su prijevremeni izbori potrebni da se zaustavi krvoproliće na ulicama. "Muškarci, žene i djeca, svi su govorili Salehu "odlazi, odlazi, odlazi", rekao je Abdullah Barzakh, jedan od organizatora prosvjeda.

Drugi su, pak, pozvali Saleha da otiđe za dobrobit zemlje. Prosvjednici u ovoj siromašnoj državi Arapskog poluotoka frustrirani su jer njihovi svakodnevni prosvjedi nemaju nikakvog utjecaja na Saleha.

Počeli su blokirati ceste i održavati masovne štrajkove koji su u potpunosti paralizirali nekoliko gradova.

