Zloglasni ICE uveo 'privremenu pauzu' u prometnim kontrolama, smrt Kolumbijca razbjesnila SAD

Američka agencija za imigraciju i carine (ICE) obustavila je prometne kontrole diljem zemlje, nakon što su agenti smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u razmaku od šest dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maineu.

Promjena u taktici uhićenja, koju je čelnik ICE-a Tom Homan, nazvao "privremenom pauzom" u zaustavljanju vozila, provedena je dan nakon što je agent ICE-a ubio vozača iz Kolumbije u obalnom gradu Biddefordu u Maineu, oko 24 km južno od Portlanda.

Ovaj incident se dogodio tjedan dana nakon sličnog smrtonosnog pucanja na meksičkog državljanina od strane službenika ICE-a u Houstonu.

Iako je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), koje je nadređeno ICE-u, obojicu upucanih muškaraca okarakteriziralo kao "ilegalne strance", dužnosnici DHS-a priznali su da nijedan od njih nije bio meta operacija deportacije koje su dovele do njihove smrti.

Do sada se nisu pojavile video snimke pucnjava, a savezne vlasti nisu ponudile nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje da je bilo koji od muškaraca predstavljao prijetnju agentima ICE-a ili široj javnosti, opravdavajući upotrebu smrtonosne sile kako bi ih se zaustavilo.

Dva uzastopna incidenta povećala su broj ljudi ubijenih tijekom operacija provedbe imigracijskih zakona na najmanje sedam od siječnja 2025., kada se Trump vratio na dužnost i pokrenuo kampanju masovnih deportacija. Od početka lipnja, uhićenja ICE-a u Maineu više su se nego učetverostručila na oko 70 dnevno početkom srpnja, prema internim podacima ICE-a koje je izvor podijelio s Reutersom.

Prosvjedi u Maineu

Pucnjava u Maineu izazvala je prosvjede u ponedjeljak, a daljnje demonstracije održane su i u utorak.

"Nije promjena politike, već privremena pauza", rekao je Homan o suspenziji zaustavljanja vozila u intervjuu za Fox News Channel u utorak.

"Ovo će biti kratkoročni pregled kako bi se osiguralo da su agenti ICE-a sigurni i da rade pravu stvar." Dodao je da policajci imaju i druge mogućnosti za privođenje ljudi osim zaustavljanja u njihovim vozilima.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) je u izjavi gotovo 12 sati nakon pucnjave u ponedjeljak ustvrdilo da je policajac ICE-a "u strahu za javnu sigurnost" otvorio vatru kada je vozač pokušao pobjeći.

Dužnosnici nisu objasnili kako je vozač mogao predstavljati prijetnju koja bi opravdala pucnjavu. Prema politici ICE-a, policajci mogu upotrijebiti smrtonosnu silu samo kada postoji "neposredna opasnost od teških tjelesnih ozljeda ili smrti policajca ili druge osobe" i nisu ovlašteni "isključivo spriječiti bijeg osumnjičenika u bijegu".

Ured državnog odvjetnika Mainea izjavio je da istražuje pucnjavu zajedno s lokalnim, državnim i saveznim vlastima.

Pucnjava se dogodila šest dana nakon što je agent ICE-a u pretežno hispanskom East Endu u Houstonu smrtno upucao 52-godišnjeg muškarca, Lorenza Salgada Arauja, nakon prometne kontrole tijekom operacije provođenja imigracijskih zakona. Salgado nije bio meta operacije, rekao je dužnosnik DHS-a.

ICE je u izjavi naveo da je Salgado, meksički državljanin koji ilegalno živi u SAD-u više od tri desetljeća, svojim kombijem udario u policijsko vozilo i pokušao pregaziti policajca koji je pucao u samoobrani.