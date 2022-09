U jedanaestoj epizodi našega serijala 'Život vani' donosimo priču o Španjolskoj. Pričali smo s Mercedes Beldom Ley koja je rođena Španjolka, a dolazi s Kanarskih otoka. Završava studij kemijskog inženjerstva i trenutačno živi u Barceloni, a ranije je živjela i u Valenciji. Tijekom pandemije koronavirusa suočavali su se s mnogo problema oko zapošljavanja, ali nam kaže kako sada idu ka laganom oporavku.

"Imali smo pomoć Europske unije i zaposlenost ide ka boljem, odnosno nezaposlenost pada tako da bih rekla da se u tome smislu sve vraća u dobru stabilnost. Ljudi sada više uživaju u otvorenim aktivnostima koje nisu mogli prije raditi. To je imalo velikog utjecaja svakodnevni život ovdje u Španjolskoj jer smo mi jako društveni ljudi i volimo provoditi puno vremena na otvorenome. Sada kada je pandemija završila, to se krenulo mijenjati, i to je isto utjecalo na našu ekonomsku situaciju", rekla nam je u početku Mercedes.

Različite cijene istih proizvoda u različitim gradovima

Objasnila nam je kako postoji velika razlika kada kupuje iste namirnice na Kanarskim otocima, Valenciji i u Barceloni.

"Mercadona je veliki i poznati supermarket u Španjolskoj. Imate ih i u Barceloni i u Valenciji i na Kanarskim otocima. I iako je ista kompanija i isti prodavač, kada odeš u taj supermarket u svaki od ovih gradova i kada pogledaš svoj račun, može se vidjeti kako postoji razlika u cijenama. Barcelona, koja ima viši životni standard, ima obično skuplje cijene nego na drugim mjestima."

Cijene su poskupile i u kafićima, a Mercedes nam je odmah povukla paralelu s drugim gradovima.

"Ne bi bilo fer da uspoređujem s tim periodom od posljednjih godinu dana jer sam tada živjela na Kanarskim otocima, a posljednjih deset mjeseci živim u Barceloni koja je uvijek skuplja od Kanarskih otoka. Na primjer, espresso je oko jednog eura i nešto sitno, a kava s mlijekom oko jednog eura i 50 centi, ovisi naravno o kafiću u koji ideš."

I ona će otići iz Španjolske kada završi sa studiranjem

Mercedes smatra kako generalni uvjeti za život u Španjolskoj nisu dobri te kako je puno zemalja u zapadnoj Europi u kojima se puno bolje živi.

"Imam prijatelja koji se zaposlio neki dan i rekao mi je da zarađuje dobro za život u Španjolskoj, ali da živi u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj ili gdje god onda bi to bila jako niska plaća. Ali, s obzirom na to da živi u Španjolskoj, novac koji zarađuje kada se usporedi s drugim inženjerskim poslovima ovdje je jako dobar. Za mene je to najveća mana jer kada uzmemo u obzir društveni život, izlaženje vani svaki dan, odlazak u kafić onda je život dobar. Najveća mana je to što uvjeti rada nisu tako dobri. I morate biti pravi sretnici da imate dobru plaću ili čekati dok imate 35 godina kada ljudi imaju dobru plaću s puno više odgovornosti."

Iako voli svoju zemlju i kaže da ju ne bi mijenjala ni za što, svejedno smatra da kvalitete poslova nisu dobre i zato ne bi nikome preporučila da traži posao u Španjolskoj.

"Ne bih to stvarno nikome preporučila, a posebice ako osoba dolazi iz Europe. Ne vidim da je prikladno da bi osoba iz Njemačke bila sretna s uvjetima za posao kakve imamo ovdje u Španjolskoj. Ili imaš jako dobru poziciju što znači da si jako važan unutar kompanije ili ćeš biti jako razočaran s tim dijelom života u Španjolskoj. Ali s druge strane, imamo hranu, ljude, drugačiji način života i razne aktivnosti tako da je to dobro. Evo, na primjer, kada završim sa studiranjem prva stvar koju ću napraviti je da ću tražiti posao izvan Španjolske."

Što nam je još Mercedes otkrila o cijenama hrane, stanova, renti i životu u Španjolskoj, pogledajte u videu.

Ostale epizode serijala 'Život vani' pogledajte ovdje:

Marina već 5 godina živi u skupoj Norveškoj: 'Prvo je odselio muž da izvidi situaciju, a onda sam otišla i ja...'

Hrvatice u Portugalu: 'Stalno netko psuje i dere se. To je već dio kulture'; Otkrile najveću manu: 'Zato se zimi stalno smrzavamo'

Stefan nam otkriva kako je živjeti u Italiji i kolike su cijene: 'Najviše problema zadaje jedna stvar, svi pričaju o tome…'

Kad izgubite posao, država pokaže svu svoju moć: 'Najam stana od 40 kvadrata je 12 tisuća kuna, kava 50, a posebna priča su deserti'

'Sada za istu cijenu umjesto 15 proizvoda kupim pet, baš me iznenadila cijena tikvice… Ali vaučeri su velika pomoć'

Moj život u Švicarskoj: 'Imam naviku preračunavanja u kune, što nije dobro… Kava je 40 kuna, a ljudi ne pričaju o poskupljenjima'

Niti Turska više ne spada u 'jeftine zemlje', pogledajte: 'Cijene se ponekad mijenjaju i u jednom danu…'

'Mi imamo krivu sliku o Njemačkoj, nije tako savršena'; Ali, u nečem su drugačiji: 'Zbog poskupljenja goriva uveli su nešto što nitko drugi nema'

Darija otkriva da ni u Francuskoj nije sve bajno, ali i što ju je baš neugodno iznenadilo: 'Naručim kavu, kad ono…'

Klarin život u Švedskoj: 'Nisu bezobrazni i nema ispada ni komentara koje imate kod nas'; A kad vidite što im je glavni hit…

Marina već pet godina živi u skupoj Norveškoj: 'U preživljavanju pomažu aplikacije u kojima su dućani s akcijama'