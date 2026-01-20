Žestoki ruski napad na Kijev: Tisuće zgrada ostalo bez grijanja

Rusija je preko noći pokrenula napad projektilima i dronovima na Kijev zbog čega je prekinut dovod vode na lijevoj obali a čak 5635 višekatnica je ostalo bez grijanja, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko rano ujutro. Niske temperature i energetska kriza jačaju pritisak nad glavnim gradom Ukrajine, piše The Kyiv Independent.

Kličko je rekao da je gotovo 80% zgrada koje su sada bez grijanja one u kojima je opskrba toplinom obnovljena nakon ruskog napada 9. siječnja na kritičnu infrastrukturu. Do večeri 19. siječnja, rekao je, 16 od oko 6000 zgrada koje su prvobitno bile pogođene napadom 9. siječnja još uvijek nije imalo grijanje.

Javne komunalne tvrtke i energetske tvrtke rade na obnavljanju opskrbe toplinom, vodom i strujom, rekao je Kličko.

Kijevski okruzi na lijevoj obali, u kojima prema procjenama prije rata živi oko 1,1 milijun ljudi, podnijeli su najveći teret nedavnih napada i, poput ostatka grada, proživljavaju najtežu zimu rata dok Rusija intenzivira svoju kampanju protiv energetskih postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 14. siječnja izvanredno stanje u energetskom sektoru usred eskalacije kampanje.

Tonight, Kyiv saw a “not seen recently” very high success rate for the Patriot air defense system. Around 75% of the Iskander-M ballistic missiles launched were intercepted. Approximately 8 ballistic missiless were used pic.twitter.com/uwXQsO4bKC — VolgaLad (@cym27s) January 20, 2026

Nekoliko valova napada

Eksplozije su odjeknule u Kijevu oko 2 sata ujutro, a otprilike u isto vrijeme, Zrakoplovstvo je upozorilo da ruski balistički projektili ciljaju glavni grad.

Zrakoplovstvo je ubrzo nakon toga izdalo dodatna upozorenja na balističke projektile za Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Viničku oblast. Vojska je tada izjavila da je Rusija lansirala bombardere MiG-31, nosače hipersoničnih projektila Kinžal.

Zrakoplovstvo je kasnije izvijestilo da je drugi val ruskih dronova viđen kako se približavaju gradu oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu. Projektili su također prijavljeni kako se približavaju gradu oko 6:30 ujutro.

Ranije navečer, skupine ruskih dronova aktivirale su zračne uzbune u Kijevu i okolnoj regiji, kao i u nekoliko drugih ukrajinskih oblasti. Također je prijavljeno da su rojevi dronova ciljali grad Odesu i okolnu regiju oko 6 sati ujutro.

Jedna osoba je ozlijeđena u gradskom okrugu Dnjeprovski, prema Kličku.

Napadi su do sada oštetili nestambene zgrade u istom okrugu, izvijestio je načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Tymur Tkachenko. Na drugoj lokaciji, vozila su se zapalila kao posljedica napada.

Lokalni dužnosnici najavili su promjene u metro prometu zbog "teške energetske situacije" u glavnom gradu.

Drugdje u Ukrajini, eksplozije su također zabilježene u zapadnom gradu Rivneu, kao i u Dnjepru, Zaporižju i Harkivskoj oblasti. U gradu Zaporižju, ostaci drona izazvali su požar u kući, izvijestio je regionalni predstavnik vlade Ivan Fedorov.

Napadi su u tijeku i sve posljedice ruskih napada još se utvrđuju.

Upozorenje Zelenskog

Ranije, 19. siječnja, Zelenski je upozorio da Rusija planira napad velikih razmjera na Ukrajinu.

"U nadolazećim danima moramo ostati izuzetno oprezni. Rusija se pripremila za udar - masovni udar - i čeka trenutak da ga provede", rekao je predsjednik.

Ministar energetike Denys Šmyhal rekao je da će ruski napad biti usmjeren na energetsku infrastrukturu, uključujući potencijalne udare na postrojenja koja opslužuju ukrajinske nuklearne elektrane.

Dana 17. siječnja, ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) upozorila je da Moskva planira napasti trafostanice povezane s tri aktivne ukrajinske nuklearne elektrane u zapadnoj i južnoj Ukrajini kako bi potpuno isključila Ukrajince iz grijanja i struje.

