Žene u crnom u Beogradu raširile transparent: 'Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru'

Žene u crnom odale su danas počast žrtvama Vukovara i u beogradskoj Knez Mihajlovoj organizirale mirovnu akciju u crnini i šutnji pod nazivom "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru" na 34. obljetnicu agresije.

Istaknule su da je 25. kolovoza 1991. godine počeo napad JNA iz zraka, sa zemlje i s Dunava, da je 19. rujna 1991. godine velik broj Beograđana, bacajući cvijeće pred tenkove, ispratio Prvu gardijsku oklopnu diviziju JNA u rušilački pohod na Vukovar.

"Jedan od najsramotnijih događaja u povijesti Beograda prekriven je velom šutnje i poricanja! Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i srpskih paravojnih formacija. Tijekom opsade Vukovara počinjen je ratni zločin urbicida i kulturocida - uništena je povijesna jezgra grada, piše Bljesak.info.

Vukovar je postao simbol barbarskog uništavanja gradova u ratu... Ubijeno je više tisuća ljudi, ranjeno je više od 25.000 ljudi, a na dan pada grada protjerano je više od 30.000 ljudi s područja općine Vukovar. Nakon početka opsade grada Vukovara, na teritoriju Srbije formirano je nekoliko logora za hrvatske ratne zarobljenike s teritorija Hrvatske.

Oni su u logorima u Srbiji boravili od nekoliko dana do devet mjeseci. Kroz logore je prošlo oko 7000 osoba, a u njima je duže zadržano oko 3500 ljudi. Od posljedica premlaćivanja i zlostavljanja, kao i uslijed nedostatka odgovarajuće medicinske pomoći, u logorima u Srbiji preminuo je veći broj zatočenika", navele su.

Podsjetile su da je ratne zločine osuđena je samo jedna osoba – nisko rangirani pripadnik Teritorijalne odbrane. "Očigledno je da država Srbija štiti i slavi ratne zločince (npr. osuđenog ratnog zločinca V. Šljivančanina), kao i da produžava politiku konfrontacije s Hrvatskom, odbijajući da se posveti razrješavanju pitanja o nestalima i procesuiranju ratnih zločina", navele su.

Aktivistice traže povodom 34. godišnjice zločina u Vukovaru, da država Srbija i njene institucije konačno utvrde odgovornost vrha bivše JNA za oružani napad na Hrvatsku i pokrenu sudske postupke za zločin urbicida u Vukovaru, da se utvrdi sudbina nestalih otvaranjem državnih arhiva te da oktrije istina o logorima i postave spomen ploća na njihovim mjestima. Zahtijevaju i zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mjestima.

