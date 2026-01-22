Muškarac ostavio nepoznatoj ženi uputstva za parkiranje: Dobročinitelj ili stalker?

Na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljena je fotografija na kojoj se vide uputstva za parkiranje zakačena na vjetrobranskom staklu automobila. Uz objavu piše "Napisao, nacrtao, objasnio", a ono što se da iščitati iz lošeg rukopisa, kaže:

"Uzela si dva parking mista", piše nakon čega stoji crtež i pojašnjenja koja prekriva brisač. Ispod toga piše:

"Mlada si, gledaj okolinu o razmišljaj logično! Na ovom području ionako fali parking mista. Poštuj stanare!", zaključuje autor.

Dok jedni lajkaju drugi promišljaju

Iako je objava dobila preko tisuću lajkova, mišljenja su podijeljena. Neki smatraju da je to normalno jer žene ne znaju voziti, a pogotovo parkirati - posebno plavuše, dok neki imaju drugačije mišljenje. Pitaju se kako autor zna da je riječ o mladoj ženi, a u jednom komentaru čak stoji:

"Bitno da zna da je žensko i mlada! Prati je, gleda, špijunira pa zna", piše.

"Ovo mora da je netko tko ima jako puno vremena i ne vozi... Već zamišljam nekog penzića iz susjedstva kako se iznervirao prilikom šetnje pa si dao vremena za ilustracije", stoji u komentaru.

Je li namjera bila još jednom "dokazati" da su muškarci bolji vozači, dobronamjeran savjet ili obična objava nekoga željnog pažnje nije poznato jer se prozvani vozač ili vozačica nisu oglasili.

POGLEDAJTE VIDEO: Uvode se kazne za nepropisno parkiranje u dijelu Splita: Cijene su paprene