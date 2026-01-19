Molba očajne majke troje djece: 'Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne...'

Fotograf Pixsella snimio je neobičnu poruku na automobilu nepropisno parkiranom na početku zagrebačke Opatovine. Na prednjem vjetrobranskom staklu stoji poruka i pored nje osobna iskaznica. U poruci piše:

Foto: Patrik Macek/pixsell

"Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kaže unatoč tome pošto sam stanar Dolca", nakon čega strelicom pokazuje na mjesto gdje je ostavila i osobnu iskaznicu kao dokaz.

"Gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice! Imam troje djece i treba mi parking:)", nastavlja u poruci.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Da Zagrebu nedostaje parkirnih mjesta nije vijest, a Dolac je u dodatnom problemu zbog relokacije štandova dok je obnova u tijeku.

Hoće li njezina poruka smekšati srce redara, tek ćemo vidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Mesarima na Dolcu obećana naknada, obnova tržnice vrijedna 25 milijuna eura