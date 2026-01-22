FREEMAIL
OBITELJSKI BIJEG /

Nicole Kidman nakon razvoda objavila fotografije s Antarktika: Hoće li sresti Kolindu?

Nicole Kidman nakon razvoda objavila fotografije s Antarktika: Hoće li sresti Kolindu?
Foto: Screenshot: Instagram: Nicolekidman, Kolinda_gk

Nicole Kidman s kćerima je osvojila posljednji kontinent na svojoj putničkoj listi

22.1.2026.
11:31
Hot.hr
Screenshot: Instagram: Nicolekidman, Kolinda_gk
Poznata holivudska glumica i producentica Nicole Kidman (58) odlučila je početak nove godine obilježiti nesvakidašnjim putovanjem - i to na najhladniji kontinent na svijetu. U avanturu života povela je i svoje dvije kćeri, a zanimljivo je da se u isto vrijeme na Antarktici nalazi i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Putovanje na kraj svijeta

Nicole Kidman, australsko-američka glumica i jedna od najnagrađivanijih zvijezda Hollywooda, na Instagramu je objavila niz fotografija s putovanja na Antarktiku. U društvu kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (15) pozirala je u skafanderima, na palubi broda i ispred ledenjaka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Uz objavu je zahvalila organizatorima putovanja te poručila kako je riječ o „avanturi koja se doživi jednom u životu s obitelji i prijateljima“.

Obitelj na prvom mjestu 

Izvor blizak glumici za magazin People otkrio je da Kidman posljednjih mjeseci posebno cijeni vrijeme provedeno s kćerima.

"Nicole provodi puno vremena s kćerima i obožava obiteljske trenutke" rekao je izvor, dodavši da je vrlo optimistična kada je riječ o budućnosti i novim projektima. Dio vremena na brodu glumica je iskoristila i za opuštanje, čitajući knjigu i uživajući u pogledu na ledene pejzaže.

Razvod i novo poglavlje

Prema sudskim dokumentima, Nicole Kidman i country pjevač Keith Urban (58) nedavno su finalizirali razvod. U spisima stoji kako su se oboje odrekli prava na alimentaciju i bračnu potporu te da svatko sam snosi svoje pravne troškove.

Izvori navode da je pred glumicom uzbudljiva profesionalna godina s nekoliko novih filmskih i televizijskih projekata.

Kolinda na istom mjestu

Zanimljivo je da se u isto vrijeme na Antarktici nalazi i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57). Svoje putovanje također je podijelila s pratiteljima na Instagramu, otkrivši da je ostvarila jednu od svojih najvećih životnih želja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NOMADIK TRAVEL (@nomadik.travel)

 

POGLEDAJTE VIDEO:Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'

Nicole KidmanKolinda Garbar KitarovićAntarktik
