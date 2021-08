Nakon što su talibani upali u Kabul, afganistanski predsjednik Ashraf Ghani pobjegao je helikopterom u Tadžikistan, a zatim i u Ujedinjene Arapske Emirate, iz kojih poručuju da su njega i obitelj primili iz humanitarnih razloga. U prtljazi je imao i 169 milijuna dolara. No, humanitarni azil neće dobiti većina afganistanskih žena koje strahuju da će talibani njihove živote vratiti desetljećima unazad. Kad bi i mogle otići, sa sobom ne bi imale što ponijeti, pa bi morale započeti život ispočetka.

'Smatraju nas ratnim plijenom'

Svijet su obišle snimke uplakane Afganistanke koja je poručila da će njen narod "umrijeti u povijesti". Ponovno se javila i poručila svijetu da ne vjeruje talibanima.

"Imam 23 godine. Kada bi talibani vidjeli ženu poput mene, odmah bi me prisilno udali za jednog od svojih boraca. Drugim riječima, oni siluju pod krinkom braka. To je njihova verzija Kurana. Nas žene smatraju ratnim plijenom", rekla je i dodala: "U mojoj zemlji ima mnogo žena poput Michelle Obame. Mnoge su snažne kao Angela Merkel. No, sada će se morati pokloniti pred šerijatom".

Čak i one žene koje su izgradile karijeru u državnim strukturama, morale su pobjeći pred neminovnom smrću. "Dva puta su me pokušali ubiti, u Afganistanu i Pakistanu. Zbog toga sam napustila svoju zemlju, svoju obitelj, svoj status i posao koji sam imala", rekla je bivša sutkinja Marzia Babakarkhail te komentirala riječi talibanskog vodstva da će žene imati sva prava, ali pod šerijatskim zakonom. "Njihove riječi zvuče lijepo, jer je to novi početak, ali ako su tako dobri i dragi, zašto ljudi žele otići iz Afganistana?", pitala se.

Talibani se žele svidjeti

"U skladu sa šerijatskim pravom, ženama ćemo omogućiti rad. Žene su važan dio društva i poštujemo ih. U svim sferama života, gdje ih društvo treba, one će biti aktivno prisutne", poručio je talibanski glasnogovornik Zabiullah Mujahid. Stručnjak za međunarodne odnose tvrdi da je talibanima važno svidjeti se svijetu, a da su Afganistanke ionako živjele pod strogim pravilima.

"Tijekom vladavine Amerike one su dosegle određenu razinu, dosegle određene standarde, ostvarile ambicije. One će doživjeti korak nazad i postat će jednake sa većinom žena u Afganistanu što se tiče normi. Vjerojatno će nastati nešto slično Saudijskoj Arabiji koja je najkonzervativnija zemlja kada je riječ o odijevanju, prava u zakonodavstvu, prava nasljeđivanja", objasnio je za RTL stručnjak za međunarodne odnose, Branimir Vidmarović.

Strah od ekstremnog šerijata

Iz udruge koja se brine o pravima izbjeglica poručuju da život žena u tim područjima vrlo težak. "Žene s kojima mi radimo najviše strahuju od povratka ekstremnog šerijata, da neće više moći raditi, strahuju od prisilnih brakova i da njihov život više neće biti njihov", rekla je Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious.

Udruga traži od domaćih vlasti da prestanu s odbijanjem azila. Prošle su godine azil u Hrvatskoj zatražile 934 osobe iz Afganistana, dok su u prvih šest mjeseci ove godine stigla već 692 zahtjeva, od čega je 308 žena i djevojčica.