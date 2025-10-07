Žena ostala zarobljena ispod helikoptera koji se srušio na autocestu, izvlačilo je 15 ljudi

Pilot, medicinska sestra i bolničar bili su u helikopteru kada je pao na autocestu u Sacramentu, Kalifornija, u ponedjeljak navečer. Svo troje je ozlijeđeno, piše Sky News.

Snimke s mjesta događaja prikazuju medicinski helikopter kako leži naopako na istočnim trakama autoceste 50.

Foto: Profimedia

Helikopter je prevezao pacijenta u bolnicu i vraćao se u bazu kada je doživio "hitni slučaj u zraku" neposredno nakon 19 sati po lokalnom vremenu, prema riječima kapetana Justina Sylvije iz vatrogasne postrojbe Sacramenta.

Rekao je da su u trenutku nesreće u helikopteru bili pilot, medicinska sestra i bolničar, koji su prevezeni u lokalne bolnice u "kritičnom stanju".

Jedna žena ostala je zarobljena ispod helikoptera dok su građani pomagali vatrogascima da podignu dio helikoptera kako bi oslobodili žrtvu i smjestili je u kola hitne pomoći.

Foto: Profimedia

Sreća da nije pao na auto

"Trebalo je petnaestak ljudi da pomaknu helikopter da je izvuku“, rekao je Sylvia na konferenciji za novinare.

"Oko toga je bilo veliko polje krhotina. Sreća je što se helikopter nije zapalio", dodao je.

Nijedno vozilo nije sudjelovalo u nesreći i nitko na autocesti nije ozlijeđen, rekao je Sylvia, dodajući da je to bilo "zapanjujuće" s obzirom na to da se helikopter srušio nasred ceste.

"Ljudi su izvijestili da su vidjeli kako se helikopter brzo spušta. Tako se sav promet usporio", objasnio je.

Foto: Profimedia

Vijećnica grada Sacramenta Lisa Kaplan rekla je da je bila u vožnji s lokalnim policijskim snagama koje su reagirale na nesreću. Opisala je oblake bijelog dima koji su izlazili iz srušenog helikoptera.

Očekuje se da će cesta biti zatvorena dulje vrijeme, prema riječima policajca Michaela Harpera, glasnogovornika Kalifornijske prometne patrole.

"Uzrok nesreće još se istražuje", dodao je njegov kolega, policajac Mike Carillo.

Federalna uprava za zrakoplovstvo nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbuna na Medvednici! Stigao HGSS, dignut i helikopter: 'Čovjek je bio blijed, hladan, morali smo reagirati'