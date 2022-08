Turisti u posljednje vrijeme masovno rezerviraju aranžmane za putovanja preko društvenih mreža i neprovjerenih stranica, a kada uplate novac na račun onih koji stoje iza oglasa i odu na destinaciju, shvate da su prevareni, nemaju smještaj i moraju spavati na plaži. Jedan takav slučaj zabilježio je i Kurir, kojem se požalila prevarena čitateljica koja je preko stranice Kupujem-prodajem rezervirala kuću za odmor.

"Na spomenutoj platformi sam našla oglas u kojem je pisalo da se iznajmljuje kuća za odmor na Hrvatskom primorju. Kontaktirala sam čovjeka koji se predstavio kao Petar Vidojković iz Beograda, i zamolila ga da pošalje fotografije kuće. Dala sam mu broj telefona i poslao je fotografije kuće, za koju je tvrdio da je njegova i da se iznajmljuje za 50 eura po danu. Iako sam bila skeptična, uspio me uvjeriti da je kuća njegova. Planirali smo ljetovati tjedan dana i rekao je da će nas to koštati 350 eura te da je sve potrebno platiti unaprijed", ispričala je I.M.

"Budući da sam se prepala da je u pitanju prevara, nisam htjela uplatiti cijeli iznos nego polovicu. na Viber mi je poslao lokaciju resorta kako bismo ga mogli naći kad stignemo u Pakoštane. Zakup je bio dogovoren od 1. kolovoza tako da smo 31. srpnja suprug, brat, dvoje djece i ja krenuli u Pakoštane. Kad smo stigli, otišli smo na recepciju provjeriti kada možemo ući u smještaj. Zamalo sam pala u nesvijest kada mi je djevojka na recepciji rekla da tamo nema kuću nitko iz Srbije niti Hrvatske, da su vlasnici sve stranci, da nemamo rezerviran smještaj i da nikada nisu čuli za Petra", prepričava žena i doaje da ih je djevojka odvela do kuće kako bi im pokazala da su prevareni i da su ovdje već smješteni turisti.

Sve veći broj prevarenih turista

"Vraćamo se do recepcije da djevojka provjeri u sustavu tko je vlasnik te kuće za koju je meni Petar slao fotografije i saznajemo da je to građanin Češke. Šaljem Petru poruku, zovem beskonačno puno puta, ali on se ne javlja na telefon, da bi mi tek navečer napisao da je u pitanju nesporazum i da će mi vratiti novac koji, naravno, nije vratio i više se nije javio", prepričava nesretna žena.

Zbog sve većeg broja ovakvih prevara Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, rekao je za Kurir da su ljudi skloni uplaćivati aranžmane preko raznih web-stranica i profila na društvenim mrežama upravo zbog toga što su ponuđene cijene jeftinije od realnih. "Najveći problem su pojedinci koji se lažno predstavljaju na društvenim mrežama i svojim ponudama privlače ljude kad su najveće gužve pa oni tako nasjedaju na njihove prevare. Trenutno imamo desetine prevarenih turista u Grčkoj i Crnoj Gori koji su otputovali na destinacije i shvatili da smještaja zapravo nema. Onda dođe do problema da se s djecom nalaze u stranoj zemlji gdje su mislili da su nešto uplatili, a zapravo su si upropastili odmor, moraju spavati na plaži i nemaju se kome žaliti", kaže Seničić te dodaje kako, s druge strane, ima primjera gdje osobe, koje se lažno predstavljaju, naprave lažni nalog nekog hotela koji je vrlo popularan i u odnosu na prave hotelske cijene daju popuste i do 70, 80 posto, što je objektivno nemoguće.

Prevarantima je teško ući u trag

Seničić kaže i da je vrlo teško ući u trag prevarantima jer koriste prepaid brojeve i kada "obave svoj posao", bacaju SIM kartice te postoju nedostupni svojim žrtvama. "Jednako tako koriste nekoliko tekućih računa na koje traže uplatu novca, kao i nekoliko profila. Slučaj treba prijaviti policiji, ali im se općenito teško ulazi u trag, a i mogu samo dobiti prekršajnu prijavu ukoliko iznos štete prelazi 20.000 dinara (oko 1300 kuna)."

Dodaje da su takve prevare zabilježene u Austriji i Švicarskoj, i to u iznosima od nekoliko milijuna eura. To se događa jer platforme, na kojima se objavljuju takvih oglasi, ne mogu provjeriti autentičnost smještajnih kapaciteta i ne mogu ništa jamčiti.