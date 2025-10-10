RAZORNA PODRHTAVANJA /

Žestoki novi potres 6,9 po Richteru pogodio Filipine

Foto: Emsc

Gradovi u blizini epicentra pretrpjeli su oštećenja, a vlasti su upozorile na mogućnost naknadnih potresa

10.10.2025.
13:57
Tajana Gvardiol
Emsc
Novi potres jačine 6,9 stupnjeva po Richteru pogodio je Filipine u 19.12 sati po lokalnom vremenu (13.12 po našem vremenu). Epicentar je bio na dubini od samo 10 kilometara 71 km sjeveroistočno od Matija i 28 kilometara sjeveroistočno od Manaya. 

Obalu južnih Filipina pogodio je u petak razoran potres jačine 7,4 po Richteru. Poginule su najmanje dvije osobe, obje u gradu Mati, javlja Reuters. Izdano je i upozorenje na cunami

Gradovi u blizini epicentra pretrpjeli su oštećenja, a vlasti su upozorile na mogućnost naknadnih potresa. 

Osim brojnih manjih, sada je zemlju pogodio još jedan masivni. 

"Trajalo je nekoliko sekundi, a onda je nestalo struje", 

"Prilično jak potres, trajao je gotovo minutu",

"Isti kao ranije, ali malo kraći", neki su od komentara koji se nižu na EMSC-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke bi vas mogle uznemiriti: Ovo je trenutak smrtonosnog potresa na Filipinima

Žestoki novi potres 6,9 po Richteru pogodio Filipine