FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TEMELJNO RAZLIČITE POZICIJE' /

Zelenski otkrio detalje o okupiranom teritoriju; Sigurnosna jamstva '100 posto' spremna

Zelenski otkrio detalje o okupiranom teritoriju; Sigurnosna jamstva '100 posto' spremna
×
Foto: Jim Watson/afp/profimedia/ilustracija

U petak i subotu, ukrajinski i ruski pregovarači održali su svoj prvi trilateralni sastanak zajedno s američkim posrednicima u Abu Dhabiju

25.1.2026.
19:30
Hina
Jim Watson/afp/profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki dokument o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu u cijelosti je spreman i Kijev čeka vrijeme i mjesto za njegovo potpisivanje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju, davši naslutiti da su pregovori s Rusijom tijekom vikenda u Abu Dhabiju donijeli određeni napredak.

"Za nas su sigurnosna jamstva prvenstveno jamstva sigurnosti od SAD-a. Dokument je 100 posto spreman i čekamo naše partnere da potvrde datum i mjesto kad ćemo ga potpisati", rekao je Zelenski na konferenciji za medije tijekom posjeta Vilniusu, glavnom gradu Litve.

"Dokument će potom biti poslan na ratifikaciju američkom kongresu i ukrajinskom parlamentu", rekao je.

U petak i subotu, ukrajinski i ruski pregovarači održali su svoj prvi trilateralni sastanak zajedno s američkim posrednicima u Abu Dhabiju kako bi raspravljali o okviru Washingtona o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, no još nije dogovoren sporazum.

Međutim, i Moskva i Kijev rekli su da su otvoreni za daljnji dijalog i više rasprava očekuje se sljedeće nedjelje u Abu Dhabiju, američki dužnosnik rekao je novinarima odmah nakon pregovora za vikend.

"Američki plan u 20 točaka i problematične stavke se raspravljaju. Ima puno problematičnih pitanja, no sada ih je manje", rekao je Zelenski.

Rekao je da Moskva želi napraviti sve moguće da natjera Ukrajinu da napusti istočne pokrajine koje Moskva ne može osvojiti otkad je počela invazija. No Kijev, rekao je, nije odustao od svoje pozicije da se mora održati teritorijalni integritet.

"Postoje dvije temeljno različite pozicije - ukrajinska i ruska. Amerikanci pokušavaju naći kompromis", rekao je Zelenski, dodavši da obje strane moraju biti pripravne na kompromis, uključujući i Amerikance.

Volodimir ZelenskiRusijaPregovoriTeritorij
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TEMELJNO RAZLIČITE POZICIJE' /
Zelenski otkrio detalje o okupiranom teritoriju; Sigurnosna jamstva '100 posto' spremna