'HVALA SVAKOM SRCU...' /

Zelenski ipak zahvalio Trumpu nakon što se ovaj požalio da su Ukrajinci nezahvalni

Zelenski ipak zahvalio Trumpu nakon što se ovaj požalio da su Ukrajinci nezahvalni
Foto: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je Ukrajina zahvalna Sjedinjenim Državama i predsjedniku Donaldu Trumpu na svim američkim naporima usmjerenim na pomoć Kijevu

23.11.2025.
19:07
Hina
Profimedia
Američki državni tajnik Marco Rubio i glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak pozdravili su u nedjelju "dobar napredak" na tekućim razgovorima u Ženevi o Trumpovom planu za okončanje rata s Rusijom, a predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost Trumpu na naporima za pomoć Ukrajini.

"Mislim da smo vjerojatno imali najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada u cijelom ovom procesu", rekao je Rubio novinarima dodajući da će izaslanstva nastaviti svoje rasprave.

'Ukrajina je zahvalna na naporima SAD-a i Trumpa'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je Ukrajina zahvalna Sjedinjenim Državama i predsjedniku Donaldu Trumpu na svim američkim naporima usmjerenim na pomoć Kijevu.

"Ukrajina je zahvalna Sjedinjenim Državama, svakom američkom srcu, a posebno predsjedniku Trumpu na pomoći koja, počevši s Javelinom (raketama), spašava ukrajinske živote", napisao je Zelenski na Telegramu nakon što je Trump rekao da ukrajinski čelnici nisu izrazili "nikakvu zahvalnost" za američku pomoć.

Zelenski je također izrazio zahvalnost Europi i skupinama zemalja G7 i G20 na njihovoj pomoći, rekavši da su napori za održavanje te podrške važni.

"Zato tako pažljivo radimo na svakoj točki, svakom koraku prema miru", napisao je. "Sve se mora ispravno razraditi kako bismo zaista mogli okončati ovaj rat i spriječiti da se rat ponovi."

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski do četvrtka mora prihvati Trumpov mirovni plan: 'To će imati utjecaj na cijeli europski kontinent'

