Pojavila se zastrašujuća snimka TikTok izazova: Djeca polila most benzinom i zapalila ga?

Video snimka s pješačkog mosta u Čačku u Srbiji, koja se posljednjih sati širi društvenim mrežama, izazvala je zabrinutost javnosti nakon što se na njoj vidi kako je gori most preliven benzinom, objavio je Telegraf.rs.

Prema neslužbenim informacijama, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima uoči dočeka srpske Nove godine, a u njemu su, navodno, sudjelovala djeca. Pojedini izvori navode da bi se moglo raditi o opasnom TikTok izazovu, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Detalji o događaju još nisu poznati, kao ni to ima li ozlijeđenih ili kolika je materijalna šteta. Nadležne službe zasad se nisu službeno oglasile. Okolnosti incidenta i odgovornost sudionika trebale bi biti poznate nakon policijskog očevida.

