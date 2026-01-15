O čemu to priča Milanović? Norveški arhipelag jedan je od najzanimljivijih kutaka svijeta, evo zašto
Zbog posebnog pravnog statusa i stroge zaštite okoliša, Svalbard predstavlja jedinstveno područje na krajnjem sjeveru Europe
Nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović sugerirao da bi Sjedinjenim Američkim Državama Svalbard mogao biti korisniji od Grenlanda, izazvao je pravu pomutnju u norveškoj javnosti, pa se oglasilo čak i norveško Ministarstvo vanjskih poslova. Milanović je mišljenja da Svalbard ima veći strateški značaj zbog pomorskih ruta koje, zahvaljujući Golfskoj struji, ostaju nezaleđene.
Svalbard je norveški arhipelag smješten duboko u Arktičkom oceanu, približno na pola puta između europskog kopna i Sjevernog pola. Poznat po iznimno surovim klimatskim uvjetima, polarnoj noći i polarnoj danu koji traju mjesecima, Svalbard je ujedno i jedan od geopolitički najzanimljivijih kutaka svijeta danas.
Geografske i društvene značajke
Arhipelag obuhvaća nekoliko otoka, a najveći i najnaseljeniji je Spitsbergen. Ukupno Svalbard broji oko 3000 stanovnika iz više od 50 država, s time da najveći dio živi u Longyearbyenu, gradu s oko 2600 ljudi i središtu lokalne zajednice. Stanovnici se suočavaju s ekstremnim klimatskim uvjetima: četiri mjeseca potpune tame zimi i četiri mjeseca neprekidnog svjetla ljeti, što kreira jedinstven, ali zahtjevan svakodnevni život.
U arktičkim područjima broj polarnih medvjeda nadmašuje broj ljudi, zbog čega je propisano nošenje vatrenog oružja izvan naselja radi vlastite sigurnosti.
Longyearbyen se u prošlosti oslanjao na ugljen kao temeljnu industriju, no danas je fokus pomaknut prema znanosti, turizmu i međunarodnim istraživanjima. Tu se nalazi i Svalbardski globalni trezor sjemenja (Global Seed Vault), poznat kao "Noina arka za biljke“ — sigurnosni spremnik za očuvanje biološke raznolikosti usjeva iz cijelog svijeta.
Pravne i geopolitičke dimenzije
Svalbard je jedinstven po svom međunarodnom statusu. Prema Svalbardskom ugovoru iz 1920. godine, Norveška ima suverenitet nad arhipelagom, ali građanima potpisnica ugovora omogućeno je bezvizno naseljavanje i rad. Ugovor također ograničava vojnu uporabu teritorija.
U posljednjih nekoliko godina Svalbard se našao u središtu geopolitičke pažnje zbog sve veće važnosti Arktika kao potencijalnog plovnog puta, izvora minerala i strateške zone interesa globalnih sila.
Rusija je u ožujku 2025. optužila Norvešku za militarizaciju Svalbarda, što Oslo čvrsto odbacuje, ističući da djeluje u skladu s međunarodnim obvezama i da je arhipelag dio NATO zone odgovornosti. Istovremeno, stručnjaci navode da Moskva koristi tzv. "hibridne prijetnje“ — političke i komunikacijske pritiske — kako bi očuvala svoje interese u regiji, posebice zbog svoje blizine s Kolski poluotokom i flote na Sjevernoj floti.
Aktualni izazovi i klima
Lokalni dužnosnici i stanovnici ukazuju na izazove s infrastrukturom, energetskom sigurnošću i održavanjem obiteljskog života u arktičkim uvjetima. Iako je strateška važnost Svalbarda sve veća, neke se perspektive usmjeravaju na potrebu jačanja civilne prisutnosti i usluga kako bi se izbjegla depopulacija i gubitak vitalnih funkcija zajednice.
Svalbard oslikava dramatične promjene uzrokovane globalnim zatopljenjem. Polarna klima se zagrijava četiri puta brže nego ostatak svijeta, što dovodi do brzog topljenja leda i prijeti lokalnim vrstama poput polarnog medvjeda, arktičkog soba i drugih endemskih životinja.
Iako mali po broju stanovnika, Svalbard zauzima značajno mjesto u međunarodnim pitanjima – od očuvanja biološke raznolikosti i znanstvenih istraživanja do geopolitičkih napetosti na Arktiku. Njegov pravni status, klimatske promjene i strateški položaj čine ga jedinstvenim fokusom pažnje za države i stručnjake diljem svijeta.
Prirodna bogatstva Svalbarda
Svalbard (norv. Svalbard, ranije Špicbergen) arhipelag je u Arktičkom oceanu pod suverenitetom Norveške. Unatoč surovoj klimi i velikim ograničenjima u iskorištavanju, Svalbard raspolaže značajnim prirodnim bogatstvima.
1. Ugljen (kameni ugljen)
Ugljen je najvažnije i povijesno najeksploatiranije prirodno bogatstvo Svalbarda. Rudnici su djelovali u Longyearbyenu i Barentsburgu, no danas je rudarenje znatno smanjeno zbog ekoloških razloga i neisplativosti.
2. Nafta i prirodni plin (potencijalna nalazišta)
Pretpostavlja se da u okolnom arktičkom području postoje značajne rezerve nafte i prirodnog plina. Međutim, njihova eksploatacija trenutačno je zabranjena ili strogo ograničena radi zaštite okoliša.
3. Ribolov i morski resursi
Vode oko Svalbarda bogate su ribom, posebice bakalarom, haringom i škampima. Morski ekosustavi u tom području među najproduktivnijima su u Arktiku.
4. Biljni i životinjski svijet
Svalbard je stanište polarnih medvjeda, arktičkih lisica i sobova, kao i brojnih kolonija ptica. U okolnim morima obitavaju kitovi i tuljani. Ova biološka raznolikost ima veliku znanstvenu i ekološku vrijednost, ali nije namijenjena gospodarskoj eksploataciji.
5. Slatka voda i ledenjaci
Arhipelag obiluje ledenjacima koji predstavljaju velike zalihe slatke vode. Oni su od iznimne važnosti za klimatska i glaciološka istraživanja.
6. Potencijal obnovljivih izvora energije
Postoji potencijal za iskorištavanje energije vjetra te hidroenergije nastale topljenjem leda, no ti izvori zasad nisu značajnije razvijeni.
7. Znanstvena i strateška vrijednost
Iako ne predstavlja prirodno bogatstvo u užem smislu, Svalbard ima iznimnu znanstvenu i stratešku važnost. Na njegovu se području nalaze brojne istraživačke postaje, satelitske stanice te Svjetska banka sjemena (Global Seed Vault).
Više od 60 % teritorija Svalbarda nalazi se pod strogom zaštitom. Svalbardski sporazum iz 1920. godine daje arhipelagu poseban međunarodni status i znatno ograničava iskorištavanje njegovih prirodnih bogatstava.
