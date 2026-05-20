Nije znao da je milijunaš: U džepu starih hlača našao zgužvani papirić koji mu je promijenio život
Muškarac iz američkog New Jerseya pronašao je dobitni listić vrijedan 5,9 milijuna dolara svega osam dana prije isteka roka za isplatu nagrade. Zaboravljen i zgužvan u džepu starih hlača, listić mu je gotovo godinu dana stajao u džepu starih hlača sve dok nije vidio televizijski prilog o nepreuzetom dobitku.
Listić je kupio u svibnju prošle godine na benzinskoj postaji u mjestu Roseland. Potpuno je zaboravio na njega, sve dok nije pogledao vijesti na televiziji, prenosi Fenix Magazin.
Prošloga mjeseca američki mediji izvijestili su da dobitak još nije preuzet i objavili lokaciju gdje je kupljen. Muškarac je prepoznao benzinsku koju redovno posjećuje.
Kada se dao u potragu, naišao je na više od pet milijuna razloga za slavlje. Zgužvani listić pronašao je u džepu starih hlača i odmah ga odnio na provjeru.
Nije poznat identitet sretnika ni na što će potrošiti osvojeni novac.