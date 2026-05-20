U ZADNJI ČAS /

Nije znao da je milijunaš: U džepu starih hlača našao zgužvani papirić koji mu je promijenio život

Nije znao da je milijunaš: U džepu starih hlača našao zgužvani papirić koji mu je promijenio život
Foto: Shutterstock/ilustracija

Kada se dao u potragu, naišao je na više od pet milijuna razloga za slavlje

20.5.2026.
8:19
Dunja Stanković
Muškarac iz američkog New Jerseya pronašao je dobitni listić vrijedan 5,9 milijuna dolara svega osam dana prije isteka roka za isplatu nagrade. Zaboravljen i zgužvan u džepu starih hlača, listić mu je gotovo godinu dana stajao u džepu starih hlača sve dok nije vidio televizijski prilog o nepreuzetom dobitku. 

Listić je kupio u svibnju prošle godine na benzinskoj postaji u mjestu Roseland. Potpuno je zaboravio na njega, sve dok nije pogledao vijesti na televiziji, prenosi Fenix Magazin. 

Prošloga mjeseca američki mediji izvijestili su da dobitak još nije preuzet i objavili lokaciju gdje je kupljen. Muškarac je prepoznao benzinsku koju redovno posjećuje. 

Kada se dao u potragu, naišao je na više od pet milijuna razloga za slavlje. Zgužvani listić pronašao je u džepu starih hlača i odmah ga odnio na provjeru. 

Nije poznat identitet sretnika ni na što će potrošiti osvojeni novac. 

LutrijaNovacDobitnikSad
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
