Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku na Peščenici, prijetio vatrenim oružjem

Maskirani razbojnik na Peščenici je u subotu opljačkao benzinsku postaju uz prijetnju vatrenim oružjem, izvijestili su u nedjelju iz zagrebačke policije.

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su da je u subotu, oko 21.50 sati, na Peščenici, na Aveniji Marina Držića, nepoznati maskirani počinitelj ušao u benzinsku postaju gdje je, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad dvije zaposlenice, 49-godišnjakinjom i 41-godišnjakinjom, te otuđio novac.

Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

