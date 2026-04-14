FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POTREBNIJE NEGO IKAD' /

Što će Trump reći? Kina pojačava veze s europskom zemljom: 'U svijetu vlada kaos'

×
Foto: Feng Yongbin/Xinhua News/Profimedia

Sanchez je rekao da se međunarodno pravo 'opetovano potkopava' te je pozvao na bliže veze kako bi se promicao mir i prosperitet

14.4.2026.
9:05
Hina
Feng Yongbin/Xinhua News/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kina i Španjolska obećale su u utorak produbiti veze i zaštititi globalni mir i razvoj u trenutku kad se međunarodni poredak "raspada", kako je rekao predsjednik Xi Jinping u komentarima tijekom sastanka s premijerom Pedrom Sanchezom u Pekingu.

Sanchezov posjet dolazi u vrijeme kada mnoge zapadne vlade nastoje održati veze s Pekingom unatoč dugotrajnim sigurnosnim i trgovinskim napetostima, dok raste nelagoda zbog politika ključnog saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše agencija Reuters.

U "današnjem svijetu vlada kaos, a međunarodni poredak se raspada", rekao je Xi, dodajući da su dublje veze u interesu i Kine i Španjolske. Pozvao je na jaču komunikaciju i povjerenje kako bi se "podržala vladavina prava, zajednički branila istinska multilateralnost i zaštitio globalni mir i razvoj".

'Potrebnije nego ikad' 

Sanchez je rekao da se međunarodno pravo "opetovano potkopava" te je pozvao na bliže veze kako bi se promicao mir i prosperitet. "To je danas potrebnije nego ikad i kako bismo zajedno mogli uspostaviti još jaču vezu između Kine i Europske unije", rekao je Sanchez.

Kao zadnji u nizu svojih kolega iz Velike Britanije, Kanade, Finske i Irske koji su ove godine posjetili Kinu, Sanchez je pozvao drugo najveće svjetsko gospodarstvo da preuzme veću ulogu u rješavanju pitanja.

Ta se pitanja kreću od klimatskih promjena do sigurnosti, obrane i borbe protiv nejednakosti, rekao je u ponedjeljak, pozivajući Europu da udvostruči svoje napore jer su se Sjedinjene Države odlučile povući s mnogih od tih područja.

Španjolska je jedna od najglasnijih europskih zagovornica širenja trgovine i tretiranja Kine kao strateškog partnera, a ne kao gospodarskog i geopolitičkog suparnika, kako je vidi Trump.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
