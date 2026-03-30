Filmska potjera usred europskog grada: Hvatali vuka koji je ugrizao ženu za lice

Dva dana divlja životinja lutala je njemačkim Hamburgom, školskim dvorištima i vrtovima, a zatim je u ponedjeljak predvečer ugrizla ženu u četvrti Altona za lice i teško je ozlijedila. Policijska potraga za vukom u centru grada završila je te večeri, doznaje Bild, a prenosi Fenix.

Pripadnici interventne policije uspjeli su opkoliti životinju na poznatom šetalištu Jungfernstieg. Vuk je pokušao pobjeći policajcima te je skočio u rijeku Alster. Službenici su ga uspjeli izvući iz vode pomoću omče i potom zatvoriti u sanduk. Vuk je predan lovcu te će biti izmješten iz samog centra grada.

Hvatanje vuka kod jezera Binnenalster kraj je dvodnevne drame. Životinja je prvi put uočena prije dva dana na području Elbe u četvrti Blankenese. Nadležne službe isprva nisu bile sigurne radi li se doista o vuku, no sumnja se brzo potvrdila. Stručnjak za vukove Norman Stier s Tehničkog sveučilišta u Dresdenu analizirao je snimke i fotografije građana te potvrdio bez ikakve sumnje: riječ je o vuku, i to prilično mladom primjerku.

