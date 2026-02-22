Vučićevi mediji opet briljiraju: 'Kod Gradiške niklo ustaško U'? Najjači hit tko je to izgradio...

"Kod Gradiške niklo ustaško U - simbol koji budi najcrnje uspomene", stoji ovih dana u jednom od naslova srpskog tabloida Alo. Prorežimski medij u Srbiji tako opisuje dio nasipa kod Bosanske Gradiške, kažu - komad ceste je "predmet zabrinutosti".

"Oblik zemljišta i betonskih obloga pored prometnice, po svemu sudeći, formiran je tako da podsjeća na ustaški simbol 'U', ostavljajući dojam da se javnosti šalje uznemirujuća i opasna poruka", piše Alo.

Gradiška se, navodi Alo, nalazi na prostoru obilježenom teškim stradanjima i stravičnim zločinima počinjenim upravo pod ustaškim zloglasnim simbolom. "Zbog toga svaka vizualna asocijacija na ustaško obilježje nosi snažan i bolan naboj, koji se ne može promatrati kao slučajnost", dodaju.

Foto: google earth

Nasip građevinaca iz Laktaša

Zanimljivo je da je 'ustašku provokaciju', odnosno nasip u Republici Srpskoj gradila tamošnja domaća firma 'Integral' iz Dodikovih Laktaša.

Alo i za to nudi objašnjenje: "Nova uvreda srpskog naroda i nevjerojatno drska provokacija susjeda, nažalost izgrađena je od strane ‘naših’ neimara, dvorske firme Integral inženjering iz Laktaša, koja je bliska Dodiku i prvoj familiji Srpske, koji mare samo za profit, a nitko od inženjera nije to primijetio tijekom gradnje i inzistirao da se oblik nasipa promijeni, jer to vrijeđa Srbe, ali i Židove, Rome i antifašiste, žrtve ustaškog terora i genocida koji su počinili".

Nakon redova o domaćim izdajicama koji mare samo za profit, sve je ubrzo povezano sa Starom Gradiškom i Jasenovcem, "najvećim stratištima i ustaškim logorima", gdje je "ubijeno skoro 700.000 Srba, Židova i Roma".

Ivo Goldstein, hrvatski povjesničar i sveučilišni profesor, više puta u javnosti je objašnjavao da je na području Jasenovca ubijeno nešto više od 83.000 ljudi, da postoji popis s imenima i prezimenima ljudi te se njihovi identiteti znaju. O broju 700.000 koji koristi ovaj tabloid više puta je navodio da se radi o drskoj manipulaciji koja je nastala u doba socijalizma. Te je iznosio i da je Aleksandar Ranković, kada se počelo licitirati, rekao: "dajte prestanite, to nema više nikakvog smisla".

