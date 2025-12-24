Vučić zabrinut 'gomilanjem trupa' oko Srbije: 'Zbog čega se toliko naoružava Hrvatska?'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da Srbija ostaje na europskom putu, ali je ocijenio da zapravo nema podršku ni od jedne velike sile, naglasivši kako je Beograd od nove američke administracije očekivao velike pomake u odnosima, ali je i to izostalo.

Govoreći na redovitoj godišnjoj konferenciji predstavnicima diplomatsko-konzularne mreže, Vučić je rekao da Srbija nije mogla osjetiti očekivani napredak u odnosima sa Sjedinjenim Državama - ni kada je riječ o carinama, niti o sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), kompaniji u većinskom ruskom vlasništvu.

"Kada nam je bilo teško, nismo tu podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Europskoj uniji. Bilo tko od njih mogao je reći - mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas. Nitko to nije učinio, svatko je imao svoje dodatne razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, a ne dajući ništa", požalio se Vučić.

Neotuđivi dio Srbije

Predsjednik Srbije nastojao se u svibnju ove godine zbližiti s novom američkom administracijom očekujući da će na Floridi sudjelovati na gala večeri u okviru Republikanskog nacionalnog komiteta, ali je srbijanskoj delegaciji otkazano sudjelovanje. Provladini mediji objavili su tada da mu je tijekom boravka u SAD-u pozlilo, te da je nakon konzultacija s liječnicima odlučeno da se vrati u Srbiju.

Govoreći danas veleposlanicima, Vučić je, među ostalim, poručio da moraju predstavljati državnu politiku da je Kosovo dio Srbije, ocijenivši da su "regionalni i svjetski faktori" krenuli u novi val priznanja nezavisnosti Kosova, koje se u preambuli nacionalnog ustava određuje kao neotuđivi dio Srbije.

Da znate šta god vam govorili, pozivali se na šta god hoće, nijedan sporazum ne poštuju ni Priština, ni Europska unija, ni Sjedinjene Američke Države, čak i one koje su nam nametali. Kosovo i Metohija je za nas dio Srbije, tako je bilo i tako će biti", rekao je Vučić.

Zbog čega se toliko naoružava Hrvatska?

Istaknuo je da su ciljevi Srbije očuvanje mira i stabilnosti, borba za teritorijalni integritet i ubrzanje ekonomskih aktivnosti. Govoreći o ekonomiji, Vučić je rekao da Srbija mora jačati prisustvo u Aziji, Africi i Južnoj i Središnjoj Americi, a napose jačati veleposlanstvo u Kini.

On je, u kontekstu regionalnih odnosa, rekao da se "mnoge stvari događaju" u pogledu naoružavanja i pravljenju vojnih saveza, referirajući se na suradnju Kosova, Albanije i Hrvatske.

"Zbog čega postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? Jedna konstantna, permanentna kampanja protiv Republike Srbije i protiv srpskog naroda i svih predstavnika Srbije?", upitao je Vučić, navodeći da su sve zemlje u okruženju ili u NATO-i ili na NATO putu, poput Bosne i Hercegovine.

Vučić je ocijenio da se zbog zaštite istočnog krila u eventualnom sukobu s Ruskom Federacijom gomilaju trupe u okruženju Srbije.

"Naš je posao i svih koji se bave politikom da sačuvamo mir i da dobro razumijemo što nam rade, ali da na to reagiramo mirno, smireno i trpeljivo", naglasio je Vučić, ocijenivši da je Srbiji potrebno "jedno stoljeće mira stabilnosti i sigurnosti" za njezine građane.

"To nam je prvi cilj - očuvanje mira i stabilnosti", poručio je Vučić.

