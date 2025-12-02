Vučić objavio lošu vijest: Amerikanci nisu popustili, rafinerija nafte ne smije nastaviti s radom

"Nismo dobili pozitivnu odluku u vezi s NIS-om od Sjedinjenih Američkih Država", izjavio je u utorak srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Srbija se nadala da će dobiti dozvolu za nastavak opskrbe naftom rafinerije u Pančevu, ali nisu dobili pozitivnu odluku, rekao je Vučić nakon sastanka s timovima za energetsku stabilnost i sigurnost zemlje u zgradi Predsjedništva, piše Nova.rs.

"Jasno je da Rusi ne žele prodati i da se ne prodaju, i to je njihovo pravo - oni su vlasnici, ali mi s tim imamo puno problema“, dodao je.

Preostaje im samo skupi uvoz

Sastanku su prisustvovali predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija Siniša Mali, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar obrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i tvrtki.

Podsjetimo, rafinerija NIS-a u Pančevu, koja je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, ostala je bez sirove nafte za preradu. S obzirom da nije dobila produljenje licence od SAD-a, ostaje im samo skupi uvoz naftnih derivata, što energetski stručnjaci vide i kao mogući generator lančanih poskupljenja i inflacije.

