Istukli dječaka (14) na cesti, opljačkali ga i skinuli: Pronašli ga prolaznici u donjem rublju
Navodno je izjavio da ga je napala grupa dječaka, da su ga tukli, ukrali mu mobitel i s njega skinuli sve stvari
Četrnaestogodišnji dječak iz Beograda završio je u tamošnjoj Dječjoj bolnici zbog ozljeda koje su mu nanijeli vršnjaci.
Srbijanski Kurir piše da ga je grupa od nekoliko dječaka u četvrtak navečer opljačkala, a onda mu skinula svu odjeću.
Prolaznici su ga zatekli u donjem rublju u Ulici Kraljice Marije i odmah pozvali policiju i Hitnu. Ustanovljene su mu lakše tjelesne ozljede i ogrebotine te je pušten na kućnu njegu.
O svemu je obaviješteno nadležno tužiteljstvo, a policija pokrenula istragu.
