NASILJE U BEOGRADU

Istukli dječaka (14) na cesti, opljačkali ga i skinuli: Pronašli ga prolaznici u donjem rublju

Istukli dječaka (14) na cesti, opljačkali ga i skinuli: Pronašli ga prolaznici u donjem rublju
Navodno je izjavio da ga je napala grupa dječaka, da su ga tukli, ukrali mu mobitel i s njega skinuli sve stvari

7.11.2025.
12:19
Dunja Stanković
Četrnaestogodišnji dječak iz Beograda završio je u tamošnjoj Dječjoj bolnici zbog ozljeda koje su mu nanijeli vršnjaci. 

Srbijanski Kurir piše da ga je grupa od nekoliko dječaka u četvrtak navečer opljačkala, a onda mu skinula svu odjeću. 

Prolaznici su ga zatekli u donjem rublju u Ulici Kraljice Marije i odmah pozvali policiju i Hitnu. Ustanovljene su mu lakše tjelesne ozljede i ogrebotine te je pušten na kućnu njegu. 

Navodno je izjavio da ga je napala grupa dječaka, da su ga tukli, ukrali mu mobitel i s njega skinuli sve stvari. 

O svemu je obaviješteno nadležno tužiteljstvo, a policija pokrenula istragu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Jezive scene iz Beograda: Batinaši s letvama pozicionirani u Ćacilendu, pogledajte što su snimile naše kamere

BeogradSrbijaNapadVršnjačko Nasilje
