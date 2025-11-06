Vršnjaci se iživljavali nad dječakom: Teško je izustiti sve gadosti koje su mu radili

Brutalno zlostavljanje dječaka (15) s invaliditetom dogodilo se prošlog tjedna u Noći vještica u Italiji. Njegovi vršnjaci su mu prijetili odvijačem, obrijali mu kosu i obrve, a zatim ga natjerali da uroni u hladnu rijeku.

Dječak je bio zatočen u jednoj prostoriji, a tek oko podneva idućeg dana su ga nasilnici pustili na željezničkom kolodvoru u Torinu i tada mu vratili mobitel, piše Corriere Torino.

Majka dječaka detalje je opisala u objavi na društvenim mrežama gdje je kazala da se radi o dvojici dječaka i jednoj djevojčici koji imaju 14, 15 i 16 godina. Oni su se pretvarali da su prijatelji dječaka s invaliditetom, a zatim su ga mučili.

"Ti monstrumi su mu ugasili cigaretu na gležnju. Kao da to nije bilo dovoljno, odveli su ga do rijeke Po i natjerali da stoji pod mlazom vode koji mu je udarao u leđa", stoji u objavi.

Tužiteljstvo otvorilo istragu

Majka je otkrila da je dječak trebao prespavati kod svog djeda, a tek ujutro su saznali da tamo nikada nije stigao.

Zbog sumnje na otmicu, prisilu i spolno nasilje, tužiteljstvo je otvorilo istragu. Osumnjičena su dvojica mladića u dobi od 14 i 15 godina te djevojka u dobi od 16 godina.

Majka dječaka je za Corriere Torino dala intervju u kojem je kazala da vjeruje u zakon i u istragu koja je u tijeku.

"Molim sve mlade da prestanu s vrijeđanjem na društvenim mrežama i s osvetničkim pohodima. O napadačima će se pobrinuti zakon. Moramo tražiti pravdu, a ne osvetu", istaknula je.

'Misli da mu je svatko prijatelj'

Za dječaka kaže da pokušava biti jak te da će njegove fizičke ozljede proći. Zbog brutalnog mučenja, brinu je psihičke posljedice.

"Potičemo ga da ide naprijed. Da se ne osjeća drugačije, da se ne vidi kao žrtva zlostavljanja, ali nije lako. Pretrpio je fizičko i psihičko nasilje, ali i spolno zlostavljanje. Ponaša se kao da je jak, voli ostaviti dojam da sve podnosi, ali oči su mu prazne i još je u šoku. Želi ponovno vidjeti prijatelje i vratiti se u školu", kazala je majka.

Dodala je i da dječak po naravi misli da su mu svi prijatelji i da je napadačima vjerovao jer ih poznaje od ranije.

"Snimali su ga i dok su ga spolno zlostavljali. Sramio se toga i nije mi odmah rekao, priznao je tek kasnije", ispričala je majka.

