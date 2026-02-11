FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPUHALA 2,13 /

Policija ulovila pijanu vozačicu: Dobila paprenu kaznu i zabranu vožnje na tri mjeseca

Policija ulovila pijanu vozačicu: Dobila paprenu kaznu i zabranu vožnje na tri mjeseca
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Kažnjena sa 1500 eura i zabranom upravljanja u trajanju od tri mjeseca

11.2.2026.
9:45
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je u ponedjeljak oko 20.10 sati zaustavila vozačicu (48) u Susedgradu, u Ulici Ivane Brlić Mažuranić kod kućnog broja 46. Kretala se autom u smjeru zapada, izvijestila je PU zagrebačka. 

Obavljenim nadzorom vozila i vozačice te alkotestiranjem utvrdili su kako upravlja vozilom pod utjecajem od 2,13 g/kg alkohola u organizmu. Vozačica je uhićena i smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ju se proglasi krivom, kazni novčanom kaznom u iznosu od 1500 eura te da joj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud ju je proglasio krivom i prihvatio prijedlog policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijana vozačica okupala automobil, mobitel i sebe

PolicijaPijana VozačicaAlkoholSusedgrad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx