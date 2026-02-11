Policija ulovila pijanu vozačicu: Dobila paprenu kaznu i zabranu vožnje na tri mjeseca

Policija je u ponedjeljak oko 20.10 sati zaustavila vozačicu (48) u Susedgradu, u Ulici Ivane Brlić Mažuranić kod kućnog broja 46. Kretala se autom u smjeru zapada, izvijestila je PU zagrebačka.

Obavljenim nadzorom vozila i vozačice te alkotestiranjem utvrdili su kako upravlja vozilom pod utjecajem od 2,13 g/kg alkohola u organizmu. Vozačica je uhićena i smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ju se proglasi krivom, kazni novčanom kaznom u iznosu od 1500 eura te da joj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud ju je proglasio krivom i prihvatio prijedlog policije.

