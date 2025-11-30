Zelenski pojačava diplomatski pritisak, Rubio oprezan nakon pregovora: 'Komplicirano je...'

Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je u nedjelju da "još uvijek ima posla" nakon "produktivnih" razgovora između ukrajinskih pregovarača i visokih američkih dužnosnika o američkom planu za okončanje rata s Rusijom.

Ovi razgovori na Floridi održani su u trenutku kada se Kijev suočava s intenzivnim vojnim i političkim pritiskom i posljedicama smjene šefa ureda Volodimira Zelenskija nakon korupcijskog skandala. Sastanak je također trebao pripremiti teren za posjet Moskvi izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa, kojeg Rusija očekuje idući tjedan.

Pozdravljajući "produktivne" razgovore, Rubio je priznao da "još uvijek ima posla" u pregovorima o okončanju rata s Rusijom. "To je delikatno. Komplicirano je. Mnogo je elemenata u igri i jasno je da se u jednadžbi mora uzeti u obzir i druga strana, a to će se nastaviti kada gospodin Witkoff otputuje u Moskvu“, dodao je na konferenciji za novinare.

Pregovori nisu bili laki

Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, također su sudjelovali na sastanku na Floridi. Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, opisao je razgovore kao "produktivne i uspješne".

Međutim, ranije je izvor blizak ukrajinskoj delegaciji rekao za AFP da pregovori između Amerikanaca i Ukrajinaca "nisu bili laki". "Proces nije lak, jer se traži formulacija i rješenja", rekao je izvor, dodajući da je rasprava "konstruktivna" i da "svi žele konkretan rezultat kako bi se stvorila tema za daljnje pregovore između Sjedinjenih Država i Rusije".

Drugi visokopozicionirani izvor, upoznat s tekućim pregovorima, rekao je za AFP da su Amerikanci tijekom ovih razgovora željeli da se "dogovore završne točke (plana) kako bi mogli otići u Moskvu". "Formulacija je komplicirana, uglavnom se tiče teritorija, jer se (Amerikanci) vide isključivo kao posrednici, a ne kao strana" koja podržava Kijev, dodao je ovaj izvor.

Zelenski razgovarao s čelnicima EU I NATO-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s čelnicima Europske komisije i NATO saveza o trenutačnim nastojanjima da se dogovori mirovni sporazum za Ukrajinu, napisao je u nedjelju na X-u."Razgovarao sam s Markom Rutteom, a razgovor ćemo nastaviti u nadolazećim danima", izvijestio je Zelenski o svome pozivu s glavnim tajnikom NATO-a.

Kijev trenutačno pregovara o mirovnom sporazumu s Washingtonom. Američki predstavnici trebali bi stići u Moskvu na razgovore narednih dana. "Ovo su važni dani i puno toga se može promijeniti. Blisko surađujemo...", kazao je.

S predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Zelenski je raspravljao trenutačnu diplomatsku situaciju. "U cijelosti koordiniramo s Europskom komisijom, i zahvalan sam na potpori", napisao je. Uz zajedništvo u ključnim pitanjima, Zelenski je također istaknuo razumijevanje koje von der Leyen ima za osnaživanje ukrajinskog otpora u jeku neprestanih ruskih napada na infrastrukturu i energetske mreže.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. godine. Otad se zemlja brani uz pomoć zapadnih saveznika.

