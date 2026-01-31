FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'RAČUNAMO NA SLJEDEĆI TJEDAN' /

Ništa od sastanka SAD-a, Ukrajine i Rusije u nedjelju? Zelenski: 'Čekamo detalje'

Ništa od sastanka SAD-a, Ukrajine i Rusije u nedjelju? Zelenski: 'Čekamo detalje'
×
Foto: Chris Emil Janssen/imago Stock&people/profimedia

Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana

31.1.2026.
22:02
Hina
Chris Emil Janssen/imago Stock&people/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan.  

Zelenskova izjava tijekom njegova večernjeg obraćanja daje naslutiti da neće doći do sastanka koji je bio zakazan za nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD-a. Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana.

"U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka", rekao je Zelenski.

Pitanje teritorija pod upitnikom

"Ukrajina je spremna djelovati u svim radnim formatima. Važno je da dođe do rezultata i da se održe sastanci. Računamo na sastanke sljedeći tjedan i pripremamo se za njih". 

Američki izaslanik Steve Witkoff predvodio je izaslanstvo SAD-a na pregovorima na Floridi u subotu s izaslanikom Kremlja Kirilom Dmitrijevim te je razgovore ocijenio kao "produktivne i konstruktivne."

Witkoff je pitanje teritorija izdvojio kao ključno u postizanju napretka u pregovorima, dok je Kijev odbacio zahtjev Moskve da preda cijelu regiju Donbas, uključujući i područja koja ruska vojska nije zauzela.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je ovaj tjedan da teritorij nije jedini ključni problem u raspravama, no nije identificirao druga neriješena pitanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'

Volodimir ZelenskiRat U UkrajiniMirovni PregovoriRusija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'RAČUNAMO NA SLJEDEĆI TJEDAN' /
Ništa od sastanka SAD-a, Ukrajine i Rusije u nedjelju? Zelenski: 'Čekamo detalje'