Amerikanci raznijeli iranski dron! 'Agresivno je išao prema našem nosaču aviona'

Američka vojska u utorak je objavila da je oborila iransku bespilotnu letjelicu koja se u Arapskom moru "agresivno" približavala nosaču zrakoplova Abraham Lincoln.

Iranski dron Šahed-139 približavao se plovilu "s jasnom namjerom", a oborio ga je borbeni zrakoplov F-35, priopćila je američka vojska.

"Borbeni zrakoplov F-35C s Abrahama Lincolna oborio je iransku bespilotnu letjelicu u samoobrani te kako bi zaštitio nosač zrakoplova i njegovu posadu”, objavio je Tim Hawkins, glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva. Tijekom napada nije bilo ozlijeđenih te nije zabilježena šteta, dodao je.

Pokušaj pregovora

Incident se dogodio u vrijeme dok diplomati pokušavaju organizirati pregovore između Irana i SAD-a o nuklearnom programu, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da se ratni brodovi kreću prema Iranu te će se dogoditi "loše stvari" ako se ne postigne sporazum.

Borbena skupina nosača zrakoplova Lincoln najvidljiviji je pokazatelj snažnije prisutnosti američke vojske na Bliskom istoku nakon prošlomjesečnog krvavog gušenja protuvladinih prosvjeda u Iranu, najvećih nemira u toj zemlji od Islamske revolucije 1979. godine.

Trump, koji tijekom prosvjeda ipak nije ispunio svoje prijetnje intervencijom, od tada od Teherana traži nuklearne ustupke. Prošli tjedan rekao je da Iran "ozbiljno razgovara", a visoki iranski sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani kazao je da su pregovori u tijeku.

Središnje zapovjedništvo priopćilo je i o drugom incidentu u utorak koji se odvio nekoliko sati kasnije u Hormuškom tjesnacu gdje je iranska Revolucionarna garda (IRGC) uznemiravala trgovački brod koji plovi pod američkom zastavom. "Dva čamca IRGC-a i iranski dron Mohadžer približili su se M/V Stena Imperativeu visokom brzinom te prijetili da će se ukrcati i zaplijeniti brod", rekao je Hawkins.

POGLEDAJTE VIDEO: Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina