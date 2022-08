Američki vojni stručnjak i bivši glasnogovornik State Departmenta John Callahan kaže da vlasti u Pekingu pažljivo prate što se zbiva na ratištu u Ukrajini. Kineski vođa Xi Jinping pomno prati razvoj događaja i ako Vladimir Putin proglasi pobjedu u Ukrajini, neće oklijvati s pokretanjem slične invazije na Tajvan .

Napetosti oko Tajvana eskalirale su nakon što je nedavno taj otok, koji Kina smatra svojim odmetnutim teritorijem i namjerava ga vratiti pod svoje okrilje, posjetila predsjednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi. Kina je bijesno reagirala pokrenuvši prijeteće vojne vježbe oko tog otoka i činilo se da je situacija doista na rubu rata. U međuvremenu se napetost donekle smirila ali - prema Callahanovim riječima - Xi "promatra i čeka" što će biti u Ukrajini.

'Jinping poput Putina želi ostaviti trag u povijesti'

"Ako Rusija izvuče neku vrstu uvjerljive pobjede u Ukrajini - što neće - to bi sigurno ohrabrilo Kinu da djeluje", kazao je Callahan za britanski Express.co.uk.

Za Jinpinga kaže da je "nestrpljiv" te da poput Putina "želi ostaviti svoj trag u povijesti".

Što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, Callahan predviđa da Putin "ne može preživjeti sve veći bijes ruske javnosti zbog gubitaka u ukrajinskom ratu". Po njemu, pravi razmjeri užasa tog sukoba malo pomalo se razotkrivaju ruskom narodu.

'Mobilizacija bi rasp*zdila Ruse, ekonomija bi im otišla u zahod'

Prema zadnjem izvješću ukrajinskog ministarstva obrane, do sada je u ratu u Ukrajini poginulo oko 45.850 ruskih vojnika. Kremlj službeno priznaje gubitak 1.351 vojnika, a prema nekim zapadnim vojnim izvorima, u Ukrajini je dosad ubijeno čak 80.000 ruskih vojnika. Callahan smatra da će se Putin zbog toga suočiti s rastućim bijesom ruske javnosti. Tim više što je ovoga tjedna, radi opunjavanja jedinica u Ukrajini, u Rusiji pokrenut novi krug regrutacije vojnika, i to u dobi od 18 do 60 godina. Masovne mobilizacije zasad ipak nema jer bi to, po Callahanovim riječima, potpuno "rasp*zdilo" Ruse.

Govoreći o ekonomskim posljedicama eventualne opće molbilzacije u Rusiji, Callahan se retorički zapitao odakle bi dolazili mobilizirani, pa na to dao slikovit odgovor: "Dolazili bi iz tvornica, iz poljoprivrede, iz raznih poslova koji bi tada stali. U tom slučaju, ruska ekonomija odlazi u zahodsku školjku, topi se kao sladoled na suncu."