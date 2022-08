Kina pokušava uspostaviti "novo normalno" u Tajvanskom tjesnacu, narušavajući teritorijalnu kontrolu samoupravnog Tajvana i povećavajući prijetnju od napada sa svakim vojnim naletom, upozoravaju dužnosnici i analitičari.

Peking je pojačao vojne manevre u 180 kilometara širokom morskom pojasu koji odvaja Tajvan od kontinentalne Kine -- i na nebu iznad njega -- nakon posjeta predsjednice Zastupničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi otoku ranije ovog mjeseca, piše CNN.

Analitičari kažu da bi to moglo označiti ostvarenje strahova koje su izrazili Pelosi i drugi američki dužnosnici da bi Peking mogao iskoristiti svoj vojni odgovor na njezin posjet kako bi promijenio status quo, pri čemu prisutnost kineskih zrakoplova i brodova u blizini otoka postaje sve češća i teža za osporiti . "Peking pokušava stvoriti neku vrstu novog normalnog, s ciljem pokušaja prisile na Tajvan", rekao je 8. kolovoza Colin Kahl, američki podtajnik za politiku obrane.

A statistika tajvanskog Ministarstva obrane pokazuje da je Narodna oslobodilačka vojska (PLA) možda na dobrom putu da to učini. Nekoliko minuta nakon što je Pelosi sletjela u Tajvan 2. kolovoza, PLA je najavila četverodnevne vojne vježbe u šest zona koje okružuju otok. Manevri su uključivali lansiranje balističkih projektila u vode oko Tajvana, brojne kineske ratne brodove koji su letjeli u Tajvanskom tjesnacu i desetke ratnih zrakoplova PLA-a koji su probili srednju crtu - središnju točku između kopna i Tajvana za koju Peking kaže da je ne priznaje, ali ju je uglavnom poštovao.

Otkako su te vježbe službeno završile, borbeni zrakoplovi PLA-a nastavili su svakodnevno prelaziti središnju liniju, obično u dvoznamenkastim brojevima, prema statistici tajvanskog ministarstva obrane. Od 8. kolovoza, posljednjeg od četiri dana vježbi koje su najavljene u noći kad je Pelosi sletjela u Tajvan, do 16. kolovoza, između 10 i 21 zrakoplova PLA-a prelazilo je srednju liniju svaki dan.

U srpnju, mjesecu prije Pelosinog putovanja, kineski ratni zrakoplovi prešli su središnju liniju samo jednom, s neodređenim brojem mlažnjaka, prema tajvanskom ministarstvu obrane. Kineski i strani analitičari kažu da PLA-ovi letovi preko tjesnaca vjerojatno neće uskoro prestati, što ih zapravo čini svakodnevnom rutinom za koju neki kažu da bi mogla smanjiti oprez Tajvana, kao i opreza njegovih pristaša, uključujući SAD.

Kineska vojska potpuno ignorira razgraničenje

Pomoćnik američkog državnog tajnika za pitanja istočne Azije i Pacifika Daniel Kritenbrink nazvao je u četvrtak akcije PLA-a nakon posjeta Pelosi otoku "provokativnim, destabilizirajućim i bez presedana". Uočio je "zanemarivanje" PLA-a središnje crti, "koju su obje strane poštovale više od 60 godina kao stabilizirajuću značajku, s povijesnim brojem vojnih prijelaza."

U izvješću o Tajvanu ažuriranom 12. kolovoza, projekt China Power pri američkom Centru za strateške i međunarodne studije kaže da Peking "nastoji uspostaviti novu poziciju u kojoj PLA više ne poštuje zahtjeve Tajvana za zasebnim zračnim prostorom i teritorijalnim vodama. "

Brza invazija čim Kina odluči

Kineska vladajuća Kineska komunistička partija smatra Tajvan -- demokratski uređen otok s 24 milijuna stanovnika -- dijelom svog teritorija, unatoč tome što ga nikada nije kontrolirala. Dugo se obećavalo da će "ponovno ujediniti" otok s kineskim kopnom, ako bude potrebno i silom. Kineski analitičar kaže da svakodnevni letovi preko medijana pripremaju PLA za brzi napad na Tajvan, ako tako odluči. "Vojne vježbe koje simuliraju stvarne bitke postale su nova normala. Kina sada može odlučiti hoće li se buduća vježba neprimjetno pretvoriti u stvarnu borbu", napisao je Chen Feng, slobodni kolumnist na nacionalističkoj kineskoj web stranici guancha.cn.

Izvješće China Power Projecta iznijelo je sličnu tvrdnju, ističući dvosmislenost je li nešto vježba ili je početak napada namjeran, kao što je navedeno u "Science of Military Strategy", udžbeniku koji je objavilo Kinesko nacionalno sveučilište za obranu.

U udžbeniku, koji naglašava strategiju PLA-a, navodi se da vježbe mogu biti usmjerene na protivnike s ciljem "da ih učine nesigurnima u vezi s našim namjerama i otežaju utvrđivanje provodimo li rutinsku obuku, održavamo li bliske diplomatske odnose ili iskorištavamo priliku da se preselimo u stvarne borbene operacije,'" izvješće China Power Project citira udžbenik.

U međuvremenu, suzdržanost koju su pokazali čelnici u Taipeiju i Washingtonu u pogledu vojnog odgovora na nedavne kineske vježbe mogla bi još više ohrabriti PLA, kažu analitičari. "Peking se više neće suzdržati u održavanju vlastitih operacija uglavnom zapadno od središnje crte Tajvanskog tjesnaca i vjerojatno će se uključiti u operacije bliže Tajvanu", napisali su Bonny Lin, direktor China Power Projecta, i Joel Wuthnow, viši znanstveni suradnik u Centar za proučavanje kineskih vojnih pitanja pri Sveučilištu nacionalne obrane SAD-a, ovaj tjedan u internetskom časopisu War on the Rocks.

SAD su, kroz Zakon o odnosima s Tajvanom, zakonski obvezne Tajvanu osigurati obrambeno oružje, ali namjerno ostaje nejasno što bi učinili u slučaju pokušaja kineskog napada. Ali američki čelnici kažu da priznaju da "nova normalno" koje Peking želi nametnuti mora naići na američki odgovor - i to uskoro.

Pokušavaju uspostaviti novo normalno

Američke snage koristit će jednu od svojih uobičajenih taktika, prakticiranje slobode plovidbe, rekao je novinarima u Bijeloj kući 12. kolovoza Kurt Campbell, koordinator američkog predsjednika Joea Bidena za Indo-Pacifik. "Nastavit ćemo letjeti, ploviti i raditi tamo gdje međunarodno pravo dopušta, u skladu s našom dugogodišnjom predanošću slobodi plovidbe, a to uključuje provođenje standardnih zračnih i pomorskih tranzita kroz Tajvanski tjesnac u sljedećih nekoliko tjedana", rekao je Campbell na konferencija za novinare.

Ako se naruši suverenitet, Kina će odgovoriti

Kineski veleposlanik u Washingtonu Qin Gang rekao je u utorak da američki tranziti samo pojačavaju napetosti. "Pozivam američke kolege na suzdržanost, da ne čine ništa što bi eskaliralo napetosti", rekao je Qin novinarima u Washingtonu. "Ako postoji bilo kakav potez koji narušava teritorijalni integritet i suverenitet Kine, Kina će odgovoriti."

Zapovjednik 7. flote američke mornarice sa sjedištem u Japanu, viceadmiral Karl Thomas, rekao je u utorak da je Washington taj koji ne može dopustiti da stvari stoje kakve jesu, uspoređujući trenutnu situaciju s onim što se dogodilo u Južnom kineskom moru.

Kina tvrdi da je gotovo sva ta vodena površina njezin teritorij, gdje je izgradila vojne utvrde na umjetnim otocima unatoč presudi suda Ujedinjenih naroda da to nema pravo učiniti i obećanju Pekinga da ih neće militarizirati.

'Svijet se treba probuditi'

"To bi trebalo natjerati svijet da se probudi i shvati da ljudi mogu reći jedno, ali ako niste oprezni, nekoliko godina kasnije stvari će biti sasvim drugačije", rekao je Thomas na sastanku s novinarima u Singapuru.

Položaj Pekinga u Južnom kineskom moru za sada je ukorijenjen, ali Thomas je rekao da ga SAD mora izazvati zbog Tajvana. "Znam da moćnik u sobi lansira projektile iznad Tajvana", rekao je Thomas. "Ako samo dopustimo da se to dogodi, a to ne osporavamo, to će postati sljedeća norma. A to je neprihvatljivo."